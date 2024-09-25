В Крыму открыли военный городок ОМОН «Грифон» для росгвардейцев

Командующий Южным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Турченюк проинформировал, что городок представляет собой комплекс, включающий в себя места для проживания, подготовки к выполнению задач, парк для хранения необходимой техники, другое.

С момента своего формирования подразделение ОМОН «Грифон» прославило себя добросовестным выполнением задач по обеспечению безопасности не только Крымского полуострова, но и дополнительно возложенных поручений за его пределами. Личный состав выполняет свой долг перед Родиной честно, с наивысшей отдачей, – сказал командующий Южным округом войск нацгвардии России и выразил признательность Главе Крыма за содействие и помощь, оказываемые росгвардейцам.

В своем приветственном слове Сергей Аксёнов выразил благодарность лично Игорю Турченюку, руководству и личному составу Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю за безупречное выполнение всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим.

Бойцы работают быстро, эффективно. Взаимодействие с органами власти республики выстроено на самом высоком уровне. Так, например, в настоящее время росгвардейцы принимают активное участие в противодиверсионных учениях территориальной обороны наравне с другими подразделениями силового и правоохранительного блока. Уверен, открытие нового городка еще больше повысит качество несения службы бойцов за счет организации комфортных для обучения и отдыха условий, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов акцентировал, что мужество и патриотизм, слаженность и готовность военнослужащих всех частей и подразделений обеспечивают безопасность Крыма в полном объеме.

Затем участники мероприятия осмотрели территорию нового военного городка. Кроме того, военнослужащим были вручены заслуженные награды.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым