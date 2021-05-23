В Крыму открылся (пока в тестовом режиме) первый в России Винный парк

Первый этап открытия создающегося под Ялтой (на территории санаторно-курортного комплекс «Mriya Resort & Spa») Винного парка — фестиваль «WineparkFest» — стартовал в субботу в Крыму. Аналогов этому комплексу нет нигде в мире, заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Проект, открытие которого мы наблюдаем сегодня, это на самом деле уникальная вещь, микрокосмос и даже не микро. Это не только бизнес, это уже философия . И это здорово, что аналогов нет в мире, есть нечто подобное в Европе, но оно не такое совершенно. Особенно ценно и здорово для нас, что это сделано в России, в Крыму, — цитирует Волченко ТАСС .

Министр также отметил, что в Крыму успешно действует винный туристический маршрут, объединяющий уже 35 винодельческих предприятий полуострова. Как рассказал Вадим Волченко, винный туризм — одно из важных и востребованных туристических направлений В Крыму. В 2018 году с целью популяризации энотуризма был запущен проект «Винная дорога Крыма» и сегодня в экскурсионной программе, связанной с проектом, участвуют больше 35 винных хозяйств. Глава минкурортов РК выразил уверенность, что новый Винный парк станет ещё одной точкой притяжения для энотуристов, поскольку аналогов ему в мире нет.

Летом Винный парк будет работать в тестовом режиме, открытие состоится осенью этого года.