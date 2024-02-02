Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму открылся филиал Военно-врачебной комиссии ФСИН России. Впервые
актуально в республике
В у открылся филиал Военно-врачебной комиссии ФСИН России. Впервые

В Крыму открылся филиал Военно-врачебной комиссии ФСИН России. Впервые

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:53 02.02.2024

В истории уголовно-исполнительной системы Республики Крым и г. Севастополя впервые открылся и успешно функционирует филиал Военно-врачебной комиссии №1 Медико-санитарной части № 91 ФСИН России.

В рамках своей деятельности ВВК определяет годность кандидатов к службе в уголовно-исполнительной системе и абитуриентов, поступающих в ведомственные образовательные учреждения, а также медицинское освидетельствование действующих сотрудников. Кроме того, для граждан, претендующих на определенные должности, в данном филиале предусмотрено проведение специального психофизиологического исследования с применения полиграфа. По итогам всех этапов комиссией выносится медицинское заключение, — отмечают в пресс-службе УФСИН России по РК и г. Севастополю. 

Отметить, что открытие военно-врачебной комиссии играет значимую роль для кадровой политики уголовно-исполнительной системы региона, благодаря чему существенно сократился период приема кандидатов на службу в УФСИН Республики Крым и г. Севастополя, а также срок реализации социальных гарантий, предоставляемых сотрудникам ведомства и членам их семей.

Узнайте больше:  В Крыму руководство кофейни выплатит компенсацию морального вреда за инцидент с ребенком в игровой комнате

источник: пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю

Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: жизнь в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
жизнь в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.