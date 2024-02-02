В Крыму открылся филиал Военно-врачебной комиссии ФСИН России. Впервые

В истории уголовно-исполнительной системы Республики Крым и г. Севастополя впервые открылся и успешно функционирует филиал Военно-врачебной комиссии №1 Медико-санитарной части № 91 ФСИН России.

В рамках своей деятельности ВВК определяет годность кандидатов к службе в уголовно-исполнительной системе и абитуриентов, поступающих в ведомственные образовательные учреждения, а также медицинское освидетельствование действующих сотрудников. Кроме того, для граждан, претендующих на определенные должности, в данном филиале предусмотрено проведение специального психофизиологического исследования с применения полиграфа. По итогам всех этапов комиссией выносится медицинское заключение, — отмечают в пресс-службе УФСИН России по РК и г. Севастополю.

Отметить, что открытие военно-врачебной комиссии играет значимую роль для кадровой политики уголовно-исполнительной системы региона, благодаря чему существенно сократился период приема кандидатов на службу в УФСИН Республики Крым и г. Севастополя, а также срок реализации социальных гарантий, предоставляемых сотрудникам ведомства и членам их семей.

источник: пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю