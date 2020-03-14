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В Севастополе открыта горячая линия по вопросам миграции
иллюстрация: открытые источники

В Крыму открыта «горячая линия» — специалисты консультируют по поводу коронавирусной инфекции

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 8:13 14.03.2020

В Крымском управлении Роспотребнадзора отмечают:

По данным Всемирной организации здравоохранения, в ряде стран мира, в том числе в Италии, Республике Корея и Иране отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, по состоянию на сегодняшний день количество заболевших в Италии достигло – 2502 случая, Южной Корее – 5328 случаев, Иране – 2336 случаев. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о наличии риска инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при посещении данных стран. 

В связи с осложнением эпидемической ситуации в мире по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю работает телефон «горячей линии» по консультированию граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации.

Телефон «горячей линии»:

  • +79789191123,

Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора:

  • 8 800 555 49 43.

Подробнее о коронавирусной инфекции — здесь.

В Крыму открыта "горячая линия" - специалисты консультируют по поводу коронавирусной инфекции

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