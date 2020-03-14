В Крыму открыта «горячая линия» — специалисты консультируют по поводу коронавирусной инфекции

В Крымском управлении Роспотребнадзора отмечают:

По данным Всемирной организации здравоохранения, в ряде стран мира, в том числе в Италии, Республике Корея и Иране отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, по состоянию на сегодняшний день количество заболевших в Италии достигло – 2502 случая, Южной Корее – 5328 случаев, Иране – 2336 случаев. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о наличии риска инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при посещении данных стран.

В связи с осложнением эпидемической ситуации в мире по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю работает телефон «горячей линии» по консультированию граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации.

Телефон «горячей линии»:

+79789191123,

Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора:

8 800 555 49 43.

Подробнее о коронавирусной инфекции — здесь.