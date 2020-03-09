Коронавирусная инфекция: всё, что нужно знать о вирусе

Специалисты Департамента здравоохранения Москвы озвучивают , что необходимо знать о коронавирусной инфекции, и как действовать в случае подозрения на вирус. Итак, что такое коронавирус и как он передаётся?

Новый коронавирус — респираторный вирус. Он передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.

Какие симптомы у коронавируса?

Основные симптомы коронавируса:

Повышенная температура

Чихание

Кашель

Затрудненное дыхание

В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.

Как передается коронавирус?

Пути передачи:

1. Воздушно-капельный (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре)

2. Контактно-бытовой (через предметы обихода)

Какие меры профилактики могут защитить?

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это соблюдать правила личной гииены и сократить посещения общественных и людных мест.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Объясните детям, как распространяются микробы и почему важна хорошая гигиена рук и лица. Расскажите детям о профилактике коронавируса. Часто проветривайте помещения. Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызывает коронавирус, оставайтесь дома и вызывайте врача.

В течение какого времени могут проявиться симптомы?

Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным.

Какие могут быть осложнения после коронавируса?

Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и осложнения у нее могут быть такие же, как и у других ОРВИ — пневмония, бронхит, синусит и другие.

Где сдать анализ на коронавирус?

Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена!

Тест на коронавирус проводится по личному желанию или по назначению врача?

Тест на наличие коронавируса назначается только по показаниям и исключительно врачом медицинской организации (поликлиники, больницы или скорой медицинской помощи). Обследованию подлежат:

1) прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран),

2) лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи заболевания*,

3) лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Пробу для анализа возьмет медицинский работник. Во всех остальных случаях анализ не проводится. *список стран размещается на сайте Роспотребнадзора РФ

В каких странах неблагополучная эпидситуация?

Данные о странах с неблагополучной эпидситуацией размещены на сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора РФ. В этих странах зафиксирован хотя бы один случай коронавируса.

Как мне понять, что мне нужно на карантин?

Режим самоизоляции, даже при отсутствии каких-либо симптомов, необходимо соблюдать только гражданам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии, Франции. При наличии признаков ОРВИ необходимо вызвать врача на дом, врач назначит лечение.

Куда обращаться после получения постановления Роспотребнадзора?

Если Вы здоровы, то ежедневно о своем самочувствии и температуре тела Вы сообщаете в поликлинику по месту жительства в течение всего периода карантина (14 дней). 2. Если Вам нужен больничный лист, необходимо обратиться в Вашу поликлинику. 3. Если у Вас появились симптомы ОРВИ, незамедлительно вызывайте врача.

Сколько длится карантин?

Карантин длится 14 дней с момента пересечения границы Китая, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции или с даты контакта с заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

Что нельзя делать во время карантина?

Нельзя покидать место своего проживания, посещать учебу и работу. Риск инфицирования членов семьи снижается, если соблюдать основные гигиенические требования — использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения.

Сколько времени будут продолжаться ежедневные посещения врачами?

Число визитов врача определяется в каждом случае индивидуально в течение всего периода карантина (14 дней).

Если я нахожусь в изоляции, должны ли члены моей семьи, не посещавшие опасные страны, тоже сидеть дома?

Нет, не должны, если Вы не больны коронавирусной инфекцией. Но при наличии возможности лучше воздержаться от контактов с родственниками на период карантина. Риск инфицирования членов семьи снижается, если соблюдать основные гигиенические требования — использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения.

Сколько стоит нахождение в стационаре?

Медицинская помощь всем пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию оказывается на бесплатной основе.

Как и сколько времени идёт диагностика? Правда ли, что она трехэтапная? Что она включает в себя?

Для постановки диагноза проведение однократного теста недостаточно. Если человек не имеет симптомов ОРВИ, то ему исследования проводят 2 раза. При наличии симптомов ОРВИ исследования проводят не менее 3 раз.

Какие анализы берутся для диагностики данной инфекции?

Диагностика новой коронавирусной инфекции осуществляется молекулярно-генетическими методами — ПЦР (полимеразная цепная реакция). Для исследования берётся мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Как лечат людей, пока они ждут результаты анализов? Какими медикаментами?

Лечение назначает врач в зависимости от симптомов в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Самолечение противопоказано.

Если есть подозрение на коронавирус, почему пациентов не изолируют друг от друга, а размещают в одной палате?

Люди с подозрением на коронавирусную инфекцию с одинаковыми сроками пересечения границы либо контакта с заболевшим лежат в маломестных палатах. При первом положительном результате анализа на коронавирусную инфекцию пациента незамедлительно изолируют.

На основании чего госпитализируют предположительно зараженных?

Госпитализация проводится в соответствии с Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации* (*от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)).

Кто подлежит госпитализации вместе с заболевшим?

Решение о госпитализации принимает проводящий осмотр врач в зависимости от тяжести состояния и близости контактов с заболевшим.

Как организована дезинфекция помещений в больницах, куда отвозят пациентов с подозрением на коронавирус?

Дезинфекция осуществляется не менее 2 раз в сутки во всех помещениях больницы с применением дезинфицирующих средств и физических методов обеззараживания воздуха и поверхностей (бактерицидные лампы и обеззараживатели воздуха).

Почему врачи покидают больницу, хотя сами контактировали с пациентами?

Во время работы персонал использует средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, медицинские шапочки). В конце каждой смены медперсонал сдает экипировку для утилизации и проходит полную санитарную обработку (душ с моющими и дезинфицирующими средствами).

Могут ли родственники посещать пациента, который находится в режиме изоляции в больнице?

В период, пока пациент находится в изоляции, родственники посещать его не могут. Эти меры введены для предотвращения распространения заболевания. Однако все, кто находятся на лечении в стационаре, всегда могут воспользоваться мобильным телефоном для связи с родными.

Можно ли пользоваться телефоном, находясь в режиме изоляции?

Да, все, кто находятся на лечении в стационаре, всегда могут воспользоваться мобильным телефоном для связи с родными и в других целях.

Сколько пациентов может лежать в одной палате?

Используются маломестные палаты.

Могут ли родственники приносить еду и другие необходимые вещи в стационар?

Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, которые Вы можете уточнить, позвонив в справочную больницы.

Как организовано питание пациентов, находящихся в стационаре?

Для пациентов стационаров с подозрением на новую коронавирусную инфекцию питание организовано в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Что мне делать, если я прилетел из страны с неблагополучной эпидситуацией, и у меня поднялась температура?

Если у Вас признаки ОРВИ (лихорадка, кашель и др.) незамедлительно вызывайте врача на дом или «скорую помощь»!

Почему не закрыта граница на въезд и выезд в Россию?

В настоящее время временно ограничен въезд иностранных граждан по туристическим, рабочим и учебным визам с территории стран, в которых были зарегистрированы массовые случаи заболеваний новой коронавирусной инфекцией это:

1. Китайской Народной Республики (распоряжение Правительства России от 18.02.2020 № 338-р) с 20.02.2020;

2. Исламская Республика Иран (распоряжение Правительства России от 28.02.2020 № 447-р) с 28.02.2020;

3. Республики Корея (распоряжение Правительства России от 01.03.2020 № 448-р) с 01.03.2020.

Как осуществляется пропуск на границе России в связи с коронавирусом?

В аэропортах усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из стран с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой по данному заболеванию. Всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию. Измерение температуры тела проводится у всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах.

В окружении люди, вернувшиеся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, какие меры к ним применяются?

Люди, вернувшиеся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании должны быть самоизолированы на дому в течение 14 дней с момента выезда с территории стран. Соблюдение режима изоляции контролируется, в т.ч. с помощью специальных технических мер (в т.ч. видеонаблюдение).

Я приехал из Италии, чувствую себя хорошо. Что будет, если не соблюдать режим самоизоляции?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 короновирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение законодательства влечет ответственность, в том числе уголовную — вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, при нарушении режима предусмотрено размещение гражданина в обсерваторе. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет ответственность (ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации):

ч.1 — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года;

ч.2 — то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Кто компенсирует разницу между оплатой больничного и реальной зарплатой, если я был в самоизоляции и здоров?

Действующим законодательством компенсация не предусмотрена.

Если человек живет один, можно ли в режиме самоизоляции выносить на улицу мусор, принимать посылки от курьера, сходить в аптеку и за продуктами?

Если Вы живете один, рекомендуется пользоваться службой доставки, помощью ваших друзей и знакомых. В случае крайней необходимости (выбросить мусор, выгулять собаку) возможно выходить на улицу в малолюдное время, обязательно в медицинской маске. Обращаем внимание, осуществляется контроль за соблюдением режима изоляции, в том числе с помощью системы видеонаблюдения.