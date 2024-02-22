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В у открыта регистрация на курсы Школы экскурсоводов

В Крыму открыта регистрация на курсы Школы экскурсоводов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Образование в Крыму 20:47 22.02.2024

Стартовал набор на курсы профессиональной переподготовки «Школа экскурсоводов». Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико.

Студенты изучат историю, культуру и гастрономию Крыма, освоят навыки эффективного проведения туров и взаимодействия с группой, научатся организовывать экскурсии с учетом потребностей различных возрастных и социальных групп. Выпускники получат дипломы государственного образца, – рассказала Ирина Кивико.

Обучение начнётся в марте в Симферополе и будет длиться 3 месяца в очно-заочном формате. К участию приглашаются самозанятые и физические лица Республики Крым, которые ранее не проходили обучение в Школе экскурсоводов.

Участие в курсах бесплатное по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно по номеру горячей линии Центра «Мой бизнес»: 8 (800) 500-38-59.

«Школа экскурсоводов» – образовательный проект Центра «Мой бизнес» Республики Крым. В 2023 году обучение прошли 60 человек, в 2022 году – 130 человек. Среди итогов проекта – создание Крымского бюро экскурсий и путешествий и Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма. Помимо этого, в 2023 году Школу экскурсоводов была удостоена федеральной премии «Мой бизнес» в номинации «Вовлечение в предпринимательскую деятельность».

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК. 

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