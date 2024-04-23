В Крыму — открытие сезона «цветущих» музыкальных мероприятий

В рамках проекта «Расцветай в Крыму» Министерство курортов и туризма Крыма РК анонсирует подготовку музыкальных мероприятий, в том числе на площадках Никитского ботанического сада, в Воронцовском дворце-музее. Спецпроект «Расцветай в Крыму» объединил весенне-летние спецпредложения крымских здравниц, театров, музеев, календарь цветения крымских эндемиков и других растений на полуострове. Отдельным видом отдыха выделены концерты под открытым небом среди цветущих садов,полей и парков. Отдыхающих ждут фестивали оперы и балета, музыкальные пикники и камерные вечера.
Концертная площадка развернется в Никитском ботаническом саду. Здесь под звуки оркестра гости смогут наслаждаться мазуркой, полонезом и вальсом в исполнении вальсирующих пар. В ближайшее время ботсад представит афишу сезона-2024.
Мы в преддверии сезона открываем цикл концертов классической музыки. У нас будут звучать также джаз и латина, опера и балет, – сообщила главный специалист отдела цветоводства НБС Светлана Плугатарь.
Еще одним местом для проведения концертов станут площадки Воронцовского дворца-музея в курортной Алупке, где сейчас проходит активная реконструкция как на территории самого дворца, так и в исторической части города.
Вся информация, все даты, координаты размещены на Туристическом портале Крыма Travel Crimea. Информация будет добавляться и обновляться, а в будущем эту программу мы планируем делать круглогодично, – отмечает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма
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