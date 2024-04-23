В Крыму — открытие сезона «цветущих» музыкальных мероприятий

Концертная площадка развернется в Никитском ботаническом саду. Здесь под звуки оркестра гости смогут наслаждаться мазуркой, полонезом и вальсом в исполнении вальсирующих пар. В ближайшее время ботсад представит афишу сезона-2024.

Мы в преддверии сезона открываем цикл концертов классической музыки. У нас будут звучать также джаз и латина, опера и балет, – сообщила главный специалист отдела цветоводства НБС Светлана Плугатарь.

Еще одним местом для проведения концертов станут площадки Воронцовского дворца-музея в курортной Алупке, где сейчас проходит активная реконструкция как на территории самого дворца, так и в исторической части города.