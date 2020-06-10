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В Крыму открываются музеи, рестораны и кафе. Масочный режим остается «до особого распоряжения»

В Крыму открываются музеи, рестораны и кафе. Масочный режим остается «до особого распоряжения»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:15 10.06.2020

Опубликован очередной Указ Главы РК об изменениях в режиме «повышенной готовности». По факту, «самоизоляция» в Крыму заканчивается с 15 июня.

УКАЗ.

Остается масочный режим, «до особого распоряжения». Под запретом и массовые мероприятия.

Запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования «Повышенная готовность» проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных; выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, — «константа» уже многих редакций Указа.

До июля все еще закрыты кинотеатры, бассейны, аквапарки, сауны, спа-комплексы. В тренажерных залах разрешаются только индивидуальные занятия.

Зато с 15 июня вновь открываются музеем, разрешена работы ресторанов и кафе (с учетом требований Роспотребнадзора).

Еще одно «послабление»: отменена обязательная обсервация для приезжих из других регионов России. Теперь в обсерваторы будут в обязательном порядке помещать только иностранцев.

С 15 июня пансионаты, санатории, дома отдыха, отели и прочие средства размещения начнут принимать крымчан. Но все еще останутся закрытыми детские лагеря. Вероятно, они заработают с 1 июля. С этого же числа крымским санаторно-курортным объектам разрешено принимать отдыхающих из российских регионов.

В Крыму открываются музеи, рестораны и кафе. Масочный режим остается «до особого распоряжения»

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