В Крыму открываются новогодние елочные базары

Так, на территории г. Симферополя для продажи новогодних елей определены 22 площадки, на территории городского округа Ялта – 9 площадок, городского округа Евпатория – 34 площадки. Также определены места для организации елочных базаров в сельских поселениях. В частности, на территории Красногвардейского района для реализации новогодних деревьев определено 16 площадок, на территории Симферопольского района – 21 площадка, на территории Бахчисарайского района – 5 площадок, — сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики РК.