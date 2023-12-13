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В у открываются новогодние елочные базары
иллюстрация: пресс-служба Министерства промышленной политики РК

В Крыму открываются новогодние елочные базары

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:54 13.12.2023

В Республике Крым начинают работать новогодние елочные базары. По информации администраций муниципальных образований Республики Крым в городах и районах определено 179  площадок для продажи новогодних деревьев.

Так, на территории г. Симферополя для продажи новогодних елей определены 22 площадки, на территории городского округа Ялта – 9 площадок, городского округа Евпатория – 34 площадки.  Также определены места для организации елочных базаров в сельских поселениях. В частности, на территории Красногвардейского района для реализации новогодних деревьев определено 16 площадок, на территории Симферопольского района – 21 площадка, на территории Бахчисарайского района – 5 площадок, — сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики РК. 

Продажа новогодних елок будет вестись  до 31 декабря 2023 года включительно.

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С подробной информацией о местах размещения елочных базаров можно ознакомиться здесь.

По информации пресс-службы Министерства промышленной политики РК 

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