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В Крыму отмечают День памяти неизвестного солдата

В Крыму отмечают День памяти неизвестного солдата

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:13 03.12.2021

Одно из событий, приуроченных к Дню памяти неизвестного солдата, состоялось в парке им. Ю.А. Гагарина в Симферополе — возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» на Могиле Неизвестного солдата.

День памяти неизвестного солдата – священный символ для нашей страны. Мы отдаем долг памяти героям, которые ценой собственной жизни защитили нашу Родину от врага. Героям, чьи имена остались неизвестными. Это им мы обязаны своей жизнью, свободой и мирным небом над головой, — цитирует пресс-служба Главу РК Сергея Аксёнова.

По словам Сергея Аксёнова, сохранение памяти о нашей истории – это то, что продолжает объединять страну и ее народ. В ходе мероприятия была объявлена минута молчания и прозвучали салютные залпы. В церемонии приняли участие ветераны, руководители Республики Крым и города Симферополя, молодежь и волонтеры, которые проследовали к Вечному огню и возложили цветы.

В Крыму отмечают День памяти неизвестного солдата В Крыму отмечают День памяти неизвестного солдата В Крыму отмечают День памяти неизвестного солдата В Крыму отмечают День памяти неизвестного солдата

СПРАВКА. День Неизвестного солдата внесен в перечень памятных дат России Федеральным законом, который 4 ноября 2014 года подписал Президент Владимир Путин. Эта дата установлена в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами, чьи имена остались неизвестными.

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму отмечают День памяти неизвестного солдата

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