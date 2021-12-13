Министр ЧС РК Сергей Садаклиев сообщил, что с сегодняшнего дня в Крыму отменен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим на территории Республики Крым отменен с 00 часов 00 минут 13.12.2021 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте МЧС РК. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Крым, а также органы исполнительной власти переведены в режим повседневной деятельности,- сообщил Сергей Садаклиев.

Министр также сообщил, что особый противопожарный режим отменен с учетом данных, согласно которым высокие классы пожарной опасности на территории Республики Крым не прогнозируются, и в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и установлением благоприятных погодных условий.

Напомним, особый противопожарный режим был установлен с 30 апреля.

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