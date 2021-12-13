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В Крыму отменен особый противопожарный режим  

В Крыму отменен особый противопожарный режим  

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:33 13.12.2021

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев  сообщил, что с сегодняшнего дня в Крыму отменен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим на территории Республики Крым отменен с 00 часов 00 минут 13.12.2021 года.  Соответствующий приказ опубликован на сайте МЧС РК. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Крым, а также органы исполнительной власти переведены в режим повседневной деятельности,- сообщил Сергей Садаклиев. 

Министр также сообщил, что особый противопожарный режим отменен с учетом данных, согласно  которым  высокие классы  пожарной  опасности  на территории  Республики  Крым  не  прогнозируются, и в  связи  со  стабилизацией пожароопасной обстановки и установлением благоприятных погодных условий.

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Напомним, особый противопожарный режим был установлен с 30 апреля.

В Крыму отменен особый противопожарный режим  

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