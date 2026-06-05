В Крыму отменены 24 пригородных поезда, также ряд электричек изменили график движения. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
С 4 июня и далее изменяется график движения пригородного поезда №6128/6127. Поезд назначается в сообщении Керчь‐Южная Новый парк — Керчь (отправлением от станции Керчь-Южная Новый парк в 21:51). С 5 июня и далее изменяется график движения пригородного поезда №6126/6125. Поезд назначается в сообщении Керчь — Керчь-Южная Новый парк (отправлением от станции Керчь в 6:15), — говорится в сообщении.
Также с 5 июня и далее следующие пригородные поезда следуют измененным расписанием/маршрутом:
- Пригородный поезд № 6743 сообщением Азовская – Керчь (отправлением от станции Азовская 6:40);
- Пригородный поезд № 6744 сообщением Керчь – Семь Колодезей (отправлением от станции Керчь в 19:01);
- Пригородный поезд № 6630 сообщением Симферополь – Отрадная (отправлением от станции Симферополь в 19:20).
Только в сутки 5 июня изменяется график движения пригородного поезда №7212/7211 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением от станции Евпатория в 7:49), — обратили внимание в ЮППК.
Также с 5 июня и далее назначаются следующие пригородные поезда:
- Пригородный поезд № 6747 сообщением Семь Колодезей – Керчь (отправлением от станции Семь Колодезей в 20:19);
- Пригородный поезд № 7119 сообщением Урожайная – Симферополь (отправлением от станции Урожайная в 21:27);
- Пригородный поезд № 7120 сообщением Симферополь – Урожайная (отправлением от станции Симферополь в 20:10).
Начиная с субботы, 6 июня, следующие пригородные поезда будут следовать по измененному расписанию/маршруту:
- Пригородный поезд № 6741 сообщением Семь Колодезей – Керчь (отправлением от станции Семь Колодезей в 7:38);
- Пригородный поезд № 6617 сообщением Отрадная – Симферополь (отправлением от станции Отрадная в 5:30).
Также с 6 июня и далее назначается пригородный поезд № 6748 сообщением Керчь – Семь Колодезей (отправлением от станции Керчь в 6:15), уточнили в компании.
Кроме того, с 5 июня отменяются следующие пригородные поезда:
- Пригородный поезд №6933 сообщением Симферополь — Севастополь (отправлением со станции Симферополь в 7:55);
- Пригородный поезд №6936 сообщением Севастополь— Симферополь (отправлением со станции Севастополь в 10:07);
- Пригородный поезд №6939 сообщением Симферополь — Севастополь (отправлением со станции Симферополь в 17:40);
- Пригородный поезд №6944 сообщением Севастополь— Симферополь (отправлением со станции Севастополь в 20:15);
- Пригородный поезд №6644/6643 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением со станции Симферополь в 7:46);
- Пригородный поезд №6674/6673 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением со станции Евпатория в 8:20);
- Пригородный поезд №6676/6675 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением со станции Евпатория в 11:27);
- Пригородный поезд №6658/6647 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением со станции Симферополь в 20:22);
- Пригородный поезд №6755 сообщением Джанкой — Феодосия (отправлением от станции Джанкой в 4:25);
- Пригородный поезд №6754/6753 сообщением Феодосия — Керчь (отправлением от станции Феодосия в 8:05);
- Пригородный поезд №6792/6791 сообщением Керчь — Феодосия (отправлением от станции Керчь в 15:45);
- Пригородный поезд №6762 сообщением Феодосия — Джанкой (отправлением от станции Феодосия в 20:30);
- Пригородный поезд №6764 сообщением Феодосия — Владиславовка (отправлением от станции Феодосия в 21:00);
- Пригородный поезд №7110 сообщением Феодосия — Джанкой (отправлением от станции Феодосия в 5:50);
- Пригородный поезд №6751 сообщением Владиславовка — Феодосия (отправлением от станции Владиславовки в 5:40);
- Пригородный поезд №7114/7113 сообщением Феодосия — Симферополь (отправлением от станции Феодосия в 17:20);
- Пригородный поезд № 6741 сообщением Азовская – Керчь (отправлением от станции Азовская в 3:28);
- Пригородный поезд № 6746 сообщением Керчь – Азовская (отправлением от станции Керчь в 8:45);
- Пригородный поезд № 7103 сообщением Азовская – Феодосия (отправлением от станции Азовская в 14:04);
- Пригородный поезд №6730 сообщением Джанкой — Армянск (отправлением от станции Джанкой в 5:50);
- Пригородный поезд №6739 сообщением Армянск — Джанкой (отправлением от станции Армянск в 4:10);
- Пригородный поезд №6756 сообщением Феодосия — Владиславовка (отправлением от станции Феодосия в 9:40);
- Пригородный поезд №6757 сообщением Владиславовка — Айвазовская (отправлением от станции Владиславовка в 10:17);
- Пригородный поезд №6798/6797 сообщением Айвазовская — Керчь (отправлением от станции Айвазовская в 10:44).
В ночь на четверг ВСУ беспилотниками атаковали Крым. Утром в четверг, 4 июня, движение всех электричек в Крыму было временно остановлено по техническим причинам. Также стало известно, что один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотника на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Затем курсирование пригородных поездов было частично возобновлено.
источник: РИА Новости Крым
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