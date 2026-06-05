В Крыму отменены 24 пригородных поезда

С 4 июня и далее изменяется график движения пригородного поезда №6128/6127. Поезд назначается в сообщении Керчь‐Южная Новый парк — Керчь (отправлением от станции Керчь-Южная Новый парк в 21:51). С 5 июня и далее изменяется график движения пригородного поезда №6126/6125. Поезд назначается в сообщении Керчь — Керчь-Южная Новый парк (отправлением от станции Керчь в 6:15), — говорится в сообщении.

Также с 5 июня и далее следующие пригородные поезда следуют измененным расписанием/маршрутом:

Пригородный поезд № 6743 сообщением Азовская – Керчь (отправлением от станции Азовская 6:40);

Пригородный поезд № 6744 сообщением Керчь – Семь Колодезей (отправлением от станции Керчь в 19:01);

Пригородный поезд № 6630 сообщением Симферополь – Отрадная (отправлением от станции Симферополь в 19:20).