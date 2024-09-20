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В Крыму отметили 60-летие Российского общества дружбы с Кубой
фото: пресс-служба Крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой

В Крыму отметили 60-летие Российского общества дружбы с Кубой

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и мир 18:39 20.09.2024

Более 100 студентов и преподавателей Крымского инженерно-педагогического университета, ученых и представителей общественности в Симферополе приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 60-летию Российского общества дружбы с Кубой (РОДК).

Президент РОДК, заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров рассказал журналистам о том, что мероприятия проходят по всей России. Одной из главных точек является Крым, где очень активная и сильная организация, и где есть исторические связи с Кубой. Деятельность организации направлена на то, чтобы народы России и Кубы больше знали друг о друге и помогали друг другу.

Руководитель Крымской организации РОДК, заместитель Председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико напомнила, что в 1961 году спустя всего два года после победы Кубинской революции, в Крым на учебу приехало более 400 кубинцев. Они учились в городе Джанкое на полеводов, механизаторов и животноводов.

В рамках праздника состоялось выступление джаз-оркестра, исполнявшего попурри из латиноамериканских песен, скрипичного ансамбля, состоялась выставка художественных работ: плакатов и картин, на кубинскую тему, выполненных студентами вуза.

Также состоялось заседание круглого стола со студентами и преподавателями, посвященного десятилетней войне за независимость Кубы (1868-1878). Были озвучены доклады об истории Кубинской революции, о пребывании Эрнесто Че Гевары в СССР, о Кубе в восприятии современников, подготовленные учеными КИПУ.

Ирина Кивико не исключила, что между вузами Кубы и Республики Крым будет создана виртуальная научная площадка для обмена информацией и научными данными.

Мы проводим работу по налаживанию связей между вузами Крыма и Кубы и считаем необходимым максимальное укрепление связей между научными центрами и учебными заведениями. Ведутся переговоры с университетом, который расположен в одной из провинций Кубы и Крымским инженерно-педагогическим университетом для установления сотрудничества, — сообщила она.

По словам вице-премьера, в рамках межвузовского сотрудничества планируется открытие совместного научного и образовательного портала «Крым-Куба», своеобразной виртуальной площадки, на которой можно было бы проводить лекционные занятия, семинары, чтения.

Кроме того, Ирина Кивико пригласила бизнес республики принять участие в 40-й выставке FIHAV в Гаване, которая пройдет в начале ноября.

Нам есть, что предложить странам Латинской Америки. Это и замечательные погранкорабли, которые выпускаются у нас в Крыму. Это и средства химической защиты растений, поставки которых в Бразилию уже осуществляются. Теперь надо расширяться на другие страны, — сказала она.

Об обществе дружбы с Кубой: Межрегиональная общественная организация «Российское общество дружбы с Кубой» является правопреемницей Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы, основанного 11 ноября 1964 года. Первым президентом Общества дружбы был первый космонавт планеты Юрий Гагарин. На первом оргсобрании присутствовала официальная делегация правительства Республики Куба во главе с Эрнесто Че Геварой.

Деятельность РОДК направлена на оказание содействия развитию и укреплению культурных, научных и гуманитарных связей, дружбы народов и сотрудничества РФ и Республики Куба.

По информации Крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой

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