В Крыму отметили 60-летие Российского общества дружбы с Кубой

Об обществе дружбы с Кубой: Межрегиональная общественная организация «Российское общество дружбы с Кубой» является правопреемницей Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы, основанного 11 ноября 1964 года. Первым президентом Общества дружбы был первый космонавт планеты Юрий Гагарин. На первом оргсобрании присутствовала официальная делегация правительства Республики Куба во главе с Эрнесто Че Геварой.

Деятельность РОДК направлена на оказание содействия развитию и укреплению культурных, научных и гуманитарных связей, дружбы народов и сотрудничества РФ и Республики Куба.

По информации Крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой