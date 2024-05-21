В Крыму отметили финалистов республиканских этапов всероссийских педагогических конкурсов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вручил награды крымским педагогам – победителям, призерам и финалистам республиканских этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства. В частности, педагоги Крыма приняли участие в конкурсах «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Воспитатель года государственных учреждений», «Лучший учитель родного языка и родной литературы», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Учитель здоровья России».
По мнению Сергея Аксёнова, крымские педагоги – одни из лучших в России.
Опыт наших учителей невозможно переоценить. До возвращения Крыма на историческую Родину нам удавалось сохранить свою идентичность, любовь к России, уважение друг к другу. Большая их заслуга и в том, что мы смогли сберечь межнациональный мир и согласие. Победы в региональных этапах всероссийских конкурсов только дополнительно свидетельствуют о высоком уровне профессионализма и учительского таланта крымчан, – сказал Глава республики.
Сергей Аксёнов выразил признательность за обучение и воспитание крымской молодежи.
Спасибо за наших ребят, добрых и умных, целеустремленных и ответственных. Благодаря вашей работе можно не бояться за наше будущее, за Россию и Крым, – подчеркивает Глава Крыма.
Глава республики также отметил, что органы власти и далее будут оказывать необходимое содействие крымским педагогам по всем направлениям.
Затем Сергей Аксёнов передал финалистам республиканских этапов всероссийских конкурсов дипломы Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, а также сертификаты на получение денежной премии.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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