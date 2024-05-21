В Крыму отметили финалистов республиканских этапов всероссийских педагогических конкурсов

Сергей Аксёнов выразил признательность за обучение и воспитание крымской молодежи.

Спасибо за наших ребят, добрых и умных, целеустремленных и ответственных. Благодаря вашей работе можно не бояться за наше будущее, за Россию и Крым, – подчеркивает Глава Крыма.

Глава республики также отметил, что органы власти и далее будут оказывать необходимое содействие крымским педагогам по всем направлениям.

Затем Сергей Аксёнов передал финалистам республиканских этапов всероссийских конкурсов дипломы Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, а также сертификаты на получение денежной премии.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым