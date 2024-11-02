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В Крыму отметили отличительными знаками врачей, работавших в Курской области
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму отметили отличительными знаками врачей, работавших в Курской области

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 13:38 02.11.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов встретился с бригадой крымских врачей, которые на протяжении месяца работали в Курской области.

Группа медицинских работников республики трудилась в Центре сочетанной травмы ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница». В командировке врачи совместно с местными специалистами проводили диагностические, консультационные, организационные мероприятия.

Сергей Аксёнов выразил медикам признательность за активную гражданскую позицию и неравнодушие.

Только слова уважения и благодарности вам за то, что выехали в Курскую область по своей инициативе. Спасая жизни и здоровье пострадавших, вы проявили себя как самоотверженные люди и высококвалифицированные специалисты, настоящие герои, преданные своей профессии, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению Курской области Сергей Аксёнов вручил крымским врачам Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

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В мероприятии принял участие министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.

СПРАВКА. В 2022 году данная бригада крымских врачей на добровольных началах в период своего отпуска оказывала медицинскую помощь военнослужащим и гражданскому населению в лечебных учреждениях Донецка и Харцызска, на прифронтовой территории в больницах Докучаевска и Мариуполя.

В рамках нынешней командировки медики также доставили партию гуманитарной помощи в местный военный госпиталь и крымским военнослужащим – 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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