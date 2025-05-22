Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму отметили призеров межрегионального этапа Чемпионата по профмастерству «Профессионалы»
Новости Республики
В Крыму отметили призеров межрегионального этапа Чемпионата по профмастерству «Профессионалы»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму отметили призеров межрегионального этапа Чемпионата по профмастерству «Профессионалы»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:56 22.05.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел встречу с победителями и призерами межрегионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Крымчане приняли участие в соревнованиях по 43 направлениям. По итогам межрегионального этапа ребята завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали в компетенциях «Столярное дело», «Виноделие», «Производство мясных продуктов», «Ресторанный сервис», «Администрирование отеля», «Фотография», а также 10 медальонов «За профессионализм». Конкурсанты продемонстрировали Сергею Аксёнову различную продукцию, произведенную в рамках прошедших мероприятий.

Глава Крыма высоко оценил достижения всех участников Чемпионата, организованного Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Вы проявили свои лучшие качества: настойчивость, силу воли, целеустремленность. Уверен, вы обязательно найдете свое место в жизни, сможете реализовать самые правильные амбиции. Продолжайте пробовать свои силы в разных соревнованиях и помните, что участие само по себе – это уже победа. Вы пробуете свои силы, демонстрируете умения и получаете возможность осознать свои преимущества, понять, где еще нужно приложить усилия, на чем сконцентрироваться. Желаю всем новых успехов! Продолжайте стремиться к вершинам профессионального мастерства, – сказал Глава республики.

Отдельно Сергей Аксёнов выразил признательность педагогам и наставникам конкурсантов, воспитавшим настоящих профессионалов.

Узнайте больше:  Глава Крыма наградил победителей и призеров Чемпионата ФСБ России по легкой атлетике и спортивному ориентированию

Затем Глава Крыма вручил участникам межрегионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» сертификаты на получение денежных поощрений.

В мероприятии приняла участие министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, другие.

СПРАВКА. Межрегиональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проходил в апреле на площадках 29 субъектов Российской Федерации. Участниками соревнований по 350 компетенциям стали более 6 тыс. человек. Республика Крым выступила одним из регионов, на территории которого прошел конкурс по трем компетенциям: «Столярное дело», «Виноделие», «Производство мясных продуктов». Всего республику посетили более 50 конкурсантов в сопровождении экспертов-наставников.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: работа в Крыму

работа в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x