В Крыму отметили призеров межрегионального этапа Чемпионата по профмастерству «Профессионалы»

Крымчане приняли участие в соревнованиях по 43 направлениям. По итогам межрегионального этапа ребята завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали в компетенциях «Столярное дело», «Виноделие», «Производство мясных продуктов», «Ресторанный сервис», «Администрирование отеля», «Фотография», а также 10 медальонов «За профессионализм». Конкурсанты продемонстрировали Сергею Аксёнову различную продукцию, произведенную в рамках прошедших мероприятий.

Глава Крыма высоко оценил достижения всех участников Чемпионата, организованного Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Вы проявили свои лучшие качества: настойчивость, силу воли, целеустремленность. Уверен, вы обязательно найдете свое место в жизни, сможете реализовать самые правильные амбиции. Продолжайте пробовать свои силы в разных соревнованиях и помните, что участие само по себе – это уже победа. Вы пробуете свои силы, демонстрируете умения и получаете возможность осознать свои преимущества, понять, где еще нужно приложить усилия, на чем сконцентрироваться. Желаю всем новых успехов! Продолжайте стремиться к вершинам профессионального мастерства, – сказал Глава республики.

Отдельно Сергей Аксёнов выразил признательность педагогам и наставникам конкурсантов, воспитавшим настоящих профессионалов.

Затем Глава Крыма вручил участникам межрегионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» сертификаты на получение денежных поощрений.

В мероприятии приняла участие министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, другие.