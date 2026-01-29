В Крыму отметят год столетия добычи целебной сакской грязи

Архивными документами Музея краеведения и истории грязелечения города Саки документально подтверждена дата основания станции — 16 апреля 1926 года. Предприятие уже сто лет ведет наблюдения за состоянием целебного Сакского озера, поддерживая водно-солевой баланс, занимается добычей грязи, рапы и минеральной воды, а также в последние годы производит качественную бальнеогрязевую косметику. Без преувеличения можно говорить, что Крымская ГГРЭС — гордость республики, ее значение для развития не только Сакского курорта, но и санаторно-курортной отрасли Крыма невозможно переоценить, — отметил министр.

Крымская ГГРЭС имеет множество заслуженных наград, известность предприятия перешагнула за пределы полуострова. В связи с празднованием столетия, по словам министра, создана межведомственная рабочая группа, которая занимается реализацией плана торжественных мероприятий.

Среди праздничных событий намечены научные конференции и форумы, круглый стол в Сакском Музее краеведения и истории грязелечения, открытие памятного юбилейного знака на территории станции, выпуск юбилейной марки и открытки со спецгашением, проведение бесплатных экскурсий по предприятию, фотовыставки об истории ГГРЭС, концерты, высадки цветов и деревьев на Сакской набережной и многое другое. Знаковым событием обещает стать присвоение озерной набережной имени Софьи Пастак — выдающегося ученого, руководителя учреждения в предвоенные годы, погибшей в годы немецко-фашистской оккупации.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК