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В Крыму отправили на 20 лет в колонию строгого режима педофила. Издевался на десятилетней девочкой
фото: pikist.com

В Крыму отправили на 20 лет в колонию строгого режима педофила. Издевался над десятилетней девочкой

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 15:56 18.04.2025

Бахчисарайский районный суд Республики Крым осудил 52-летнего жителя Бахчисарайского района за ряд преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы малолетнего ребенка. Преступнику назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как установлено в ходе рассмотрения уголовного дела в разные периоды времени с июня 2022 года по ноябрь 2023 года житель одного из сел Бахчисарайского района насиловал десятилетнюю девочку, воспользовавшись ее беспомощным состоянием в силу возраста, угрожая убийством. Семья девочки проживала по соседству с насильником и доверяла ему ребенка.

В судебном заседании подсудимый вину не признал полностью.

Несмотря на отрицание своей вины, виновность подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях полностью доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.  Суд пришел к выводу о виновности подсудимого и правильности квалификации его действий по 12 эпизодам по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, как изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым

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