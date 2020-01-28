В Крыму отправили за решетку педофила. На 17 лет

В Крыму житель Кировского района приговорен к 17 годам лишения свободы за серию преступлений сексуальной направленности против детей. Об этом сообщили в региональном Главном управлении Следкома.

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 54-летнему жителю одного из сел Кировского района. Он признан виновным в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п.«б»ч.4 ст.131, п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ). Кировским межрайонным следственным отделом и судом установлено, что с июня 2011 по август 2015 годы нетрезвый мужчина, заманивая к себе в дом соседскую девочку, совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуальной направленности, запугивая расправой, если ребенок вдруг захочет рассказать о данных фактах родителям. На момент совершения первого преступления ребенку было 5 лет. С осени 2016 года по лето 2018 года он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении другой соседской девочки, которой на момент первого преступления исполнилось 8 лет, — рассказали в Следственном комитете.

Мама одной из девочек, которая все же рассказала родителям о страшных фактах, обратилась в правоохранительные органы. Следователи тщательно провели это дело. Выявлены и собраны доказательства по дополнительным эпизодам преступной детальности мужчины против половой свободы несовершеннолетних. Свою вину в совершенных преступлениях злоумышленник признал полностью.

Суд счел собранные следствием доказательства достаточными и приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года.