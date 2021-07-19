В Крыму отработано 48 заявлений от граждан, чьи автомобили пострадали в результате непогоды

Конечный срок подачи документов – 10 августа.

В минувшую пятницу начался прием заявлений от крымчан, чьи автомобили пострадали в результате ЧС. За первый день было принято 220 заявлений. На сегодня в Крыму отработаны 48 заявлений. Выплачены первые компенсации за автомобили, пострадавшие вследствие подтопления, на сумму 4,5 млн рублей.

Подать заявление можно по следующим адресам: г. Симферополь, ул. Севастопольская 20А: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 13:00; г. Ялта, ул. Маршака д. 6 (3 этаж, помещение № 5): с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00; г. Керчь, ул. Кирова д. 15: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Телефон для справок: 8 (800) 500 38 59 или +7 (978) 989 00 60, — напомнили в республиканском правительстве.

Внимание! Заявления и документы, поступившие после 10 августа 2021 года, не рассматриваются.