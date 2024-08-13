В Крыму отремонтирован участок федеральной трассы Р-280 «Новороссия»

Ремонт участка федеральной трассы Р-280 «Новороссия» на территории Крыма завершили меньше, чем за два месяца, сообщили в Росавтодоре.

Обновили участок важной федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в Крыму. Завершен ремонт отрезка длиной 5,3 км, который проходит через город Джанкой. Его оперативно привели в порядок. С объемом работ справились чуть меньше, чем за два месяца, — говорится в Telegram-канале федерального агентства.

Дорожники уложили новый асфальт, нанесли свежую разметку, установили знаки, бордюры, ограждения, а также обустроили обочины и тротуары.

Отрезок «Новороссии» входит в состав городской сети. Это одна из центральных улиц — по ней местные жители каждый день добираются до работы и образовательных учреждений, — добавили в Росавтодоре.

Трасса длиной 118 км от Симферополя в Крыму до Чонгарского моста, который расположен в Херсонской области, вошла в состав Р-280 и стала федеральной в июне 2024 года. Сейчас разрабатывается план, по которому дорожники продолжат приводить в нормативное состояние другие отдельные участки.

16 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что всю трассу Симферополь — Джанкой капитально отремонтируют в 2025 году, а участок в границах Джанкоя — до конца 2024 года Дорога Симферополь — Джанкой является продолжением трассы Р-280, это часть Азово-Черноморского маршрута. «Новороссия» — ключевое звено сухопутного маршрута в Крым. Из Ростовской области она проходит через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

источник: ТАСС