В Крыму отреставрировали эко-тропы Шайтан-Мердвен и Биюк-Исар

В Крыму отреставрированы эко-тропы Шайтан-Мердвен и Биюк-Исар. В рамках Социальной инвестиционной программы и популяризации туризма выполнен «перезапуск» советских туристических троп. Силами курорта «Mriya Resort&Spa» реконструированы экотропа Шайтан-Мердвен (Чертова лестница), идущая через одноименный перевал, и тропа Биюк-Исар, ведущая к одноименной скале. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

Тропа Шайтан-Мердвен – кратчайшая дорога, соединяющая ЮБК и Байдарскую долину, берет начало на Севастопольском шоссе. Протяженность ее составляет порядка 500 м. Тропа Биюк-Исар берет начало около с. Оползневое также на Севастопольском шоссе и ведет к горному озеру у подножья одноименной скалы. Протяженность тропы около 5,5 км.

Ранее маршруты были непопулярны для неподготовленного туриста. После реконструкции самый сложный подъем оснащен «ступенями», а каждый трудный участок оборудован скамейкой или зоной отдыха. На тропе установлены указатели, информационные стенды и камни, которые помогут узнать об истории места, географии, а также местной флоре и фауне. Также появились предупреждающие о сложностях знаки. Все тексты и иллюстрации выжжены по дереву, чтобы поддержать выбранную эстетику.

Успешных примеров взаимодействия бизнеса и государства становится все больше, в ближайшей перспективе — восстановление целого ряда крымских туристических троп как при участии инвесторов, так и за счёт ряда государственных программ. Целью является общая система пешеходных и спортивных маршрутов, восстанавливаемых с соблюдением всех экологических требований и образующих дополнительную, круглогодичную туристическую инфраструктуру, — отметил на открытии министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Специалисты отмечают: в работе по восстановлению троп было важно не вносить парковых и городских элементов, чтобы не разрушать целостность опыта. Эко-стиль выдержан во всем: от входных групп до беседок и скамеек. С помощью архитектурного бетона создан точный слепок стволов деревьев для несущих конструкций, которые так легко спутать с настоящими.