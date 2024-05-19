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В у отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы и профессией детей
фото: pikist.com

В Крыму отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы и профессией детей

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 0:26 20.05.2024

Каждый восьмой родитель недоволен тем, где и кем работает его ребенок. В опросе сервиса SuperJob приняли участие родители трудоустроенных совершеннолетних детей из Крыма.

К счастью, большинство родителей (по 65% отцов и матерей) довольно местом работы своих взрослых детей. Рассказывая об этом, каждый пятый отметил, что ребенок достойно зарабатывает. Для 19% опрошенных важнее всего, что работа ребенку нравится. В топ-3 критериев, по которым отцы и матери признают работодателей детей хорошими, также входит стабильность компании (13%). Родители довольны, когда у ребенка есть перспективы карьерного роста и профессионального развития (12%), когда он реализует свой потенциал (7%), когда его уважает руководство, коллеги и клиенты (6%). 13% опрошенных наибольшую радость приносит тот факт, что ребенок стал самостоятельным и не нуждается в финансовой поддержке, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Впрочем, некоторые критерии работы детей родители оценивают неоднозначно. Взять, к примеру, удаленку: 3% родителей довольны тем, что их дети трудятся дистанционно, но есть и те, кому работа детей из дома не нравится: «Ограничение социальных связей, замкнутость».

В целом же 15% мужчин и 10% женщин критикуют место работы своих детей. Чаще всего из-за маленькой зарплаты — ей недоволен каждый третий. Родителям может не нравиться работа не по специальности (18%), работа с неудобным графиком (13%) и высокой нагрузкой (11%). 2% обеспокоены тем фактом, что ребенок не реализует свой потенциал в труде.

Время проведения: 14 апреля — 16 мая 2024 года

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