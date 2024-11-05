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В Крыму ожидается температура на 3-4 градуса ниже нормы
фото: pikist.com

В Крыму ожидается температура на 3-4 градуса ниже нормы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:20 05.11.2024

Похолодание в течение недели ожидается на юге европейской части РФ, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Заметное понижение температуры прогнозируется на юге европейской [части] России, потому что воздушные массы перемещаются с северо-запада. В Краснодарском крае, в Крыму температура будет ниже нормы на 3-4 градуса, и даже потом сохранится, — заявил специалист. 

По данным Гидрометцентра России, дневные значения в Краснодарском крае на этой неделе будут в диапазоне плюс 7-14 градусов, ночные — плюс 0-5 градусов. В Крыму температура днем составит плюс 6-15 градусов, ночью она может опускаться до минус 1 градуса.

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источник: ТАСС

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