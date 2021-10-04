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В Крыму ожидают, что и в октябре отели будут заполнены туристами
Фото: pxhere.com

В Крыму ожидают, что и в октябре отели будут заполнены туристами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:21 04.10.2021

В Крыму ожидают рост показателей турпотока до конца года. Несмотря на похолодание, загрузка отелей на полуострове остается на уровне 70-100%. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

На начало октября — 8,3 млн человек — это абсолютный рекорд для постсоветского периода. Мы понимаем, что эта сумма увеличится. И несмотря на то, что немножко стало прохладнее, в большинстве средств размещения загрузка крайне высокая — 70%, 80%, до 100%. Есть вся инфраструктура, позволяющая отдыхать в любую погоду, — цитирует Волченко ТАСС.

Крым «бил рекорды» по турпотоку за весь постсоветский период в 2018 году, когда регион посетили 6,8 млн человек, и в 2019 году, когда полуостров принял 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии. Тем не менее, в Крыму побывали более 6,3 млн человек. К началу октября 2021 года регион принял более 8 млн. человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.

В Крыму ожидают, что и в октябре отели будут заполнены туристами

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