В Крыму ожидают поставку препарата «Спутник Лайт»

В ближайшее время в Крыму ожидается поставка препарата «Спутник Лайт». Однако, повторную вакцинацию (ревакцинацию) можно пройти любым из зарегистрированных в Российской Федерации препаратов. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

На сегодняшний в день в Крыму достаточный запас вакцины для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Закончился препарат «Спутник Лайт», но этот вопрос находится на контроле федерального министерства. В течение месяца ожидаем поставку данной вакцины, — сказал замминистра.

Напомним, что в соответствии с методическими рекомендациями минздрава России вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 различных категорий граждан, в том числе лиц, переболевших данной инфекцией и ранее вакцинированных, можно проводить любыми вакцинами для профилактики COVID-19, зарегистрированными в Российской Федерации.

По данным федерального регистра вакцинированных и ревакцинированных на сегодняшний день вакцинировано первым компонентом 778 600 человек, вторым компонентом – 593 916 человек, — сообщил Антон Лясковский.