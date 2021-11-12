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В Крыму ожидают поставку препарата «Спутник Лайт»
Фото: минздрав

В Крыму ожидают поставку препарата «Спутник Лайт»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:55 12.11.2021

В ближайшее время в Крыму ожидается поставка препарата «Спутник Лайт». Однако, повторную вакцинацию (ревакцинацию) можно пройти любым из зарегистрированных в Российской Федерации препаратов. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

На сегодняшний в день в Крыму достаточный запас вакцины для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Закончился препарат «Спутник Лайт», но этот вопрос находится на контроле федерального министерства. В течение месяца ожидаем поставку данной вакцины, — сказал замминистра.

Напомним, что в соответствии с методическими рекомендациями минздрава России вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 различных категорий граждан, в том числе лиц, переболевших данной инфекцией и ранее вакцинированных, можно проводить любыми вакцинами для профилактики COVID-19, зарегистрированными в Российской Федерации.

По данным федерального регистра вакцинированных и ревакцинированных на сегодняшний день вакцинировано первым компонентом 778 600 человек, вторым компонентом – 593 916 человек, — сообщил Антон Лясковский.

 

 

В Крыму ожидают поставку препарата «Спутник Лайт»

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