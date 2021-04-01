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В Крыму ожидают рекордный наплыв туристов – 8 миллионов
Фото: anechukina, pixabay.com

В Крыму ожидают рекордный наплыв туристов – 8 миллионов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:13 01.04.2021

В Крыму в 2021 году собираются принять не менее 8 млн. туристов. Если эти планы будут реализованы, то турпоток окажется рекордным за весь постсоветский период. Данным прогнозом поделился с ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк.

Мы рассчитываем на 99,9% на внутренний туризм. В позапрошлом году мы побили рекорд — 7,5 млн. туристов, в прошлом году было более 6 млн. В этом году, если ситуация будет, как сейчас, планируем принять около 8 млн. Это рекорд за весь постсоветский период, — сказал Черняк.

Он отметил, что за время межсезонья в Крыму были открыты новые интересные для туристов объекты и отремонтированы десятки существовавших ранее, проходит модернизация в санаториях.

Будем встречать гостей крымской продукцией, крымским вином, рыбой, крымскими устрицами, нашими фруктами-овощами, программами по оздоровлению и лечению, — отметил парламентарий.

По его данным, в регионе планируется провести несколько фестивалей, в том числе международных. Формат и масштаб мероприятий будет зависеть от эпидситуации в стране и на полуострове.

В Крыму ожидают рекордный наплыв туристов – 8 миллионов

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