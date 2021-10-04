В Крыму ожидают сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение

МЧС обнародовало штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 5-7 октября

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5-7 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. 5 и 6 октября в центральных и восточных районах Крыма очень сильный ветер до 25 м/с, — говорится в сообщении.

В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности:

— ограничить выход в горно-лесную местность;

— туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону: «101» и «112» — единый номер вызова экстренных оперативных служб.

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