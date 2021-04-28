В Крыму ожидают восьмидесятипроцентную загрузку отелей «на майские»

Это создает дополнительные риски.

Отели и санатории, пансионаты и дома отдыха в Крыму на майских праздниках в среднем будут загружены на 80%. Такой прогноз сделал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

В предстоящие выходные дни загрузка объектов санаторно-курортного комплекса прогнозируется в объеме 80%. Все это может сказаться на противопожарной обстановке в республике в целом, в том числе привести к рискам возникновения пожаров на объектах отдыха и размещения граждан, — отметил Гоцанюк.

По его словам, наплыв туристов повышает риск возникновения лесных пожаров, поэтому принято решение издать приказ о введении особого противопожарного режима на всей территории Крыма с 1 по 10 мая. Этот режим предусматривает ограничение на посещение лесов.

Как ранее заявлял министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, на майские праздники на полуостров могут приехать больше 1 млн. туристов. Такой прогноз втрое выше, чем показатель этого же периода в 2019 году. В целом турсезон может обновить рекорд постсоветского периода.