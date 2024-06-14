В Крыму ожидают магнитные бури. А заодно и… северные сияния

Солнце сейчас находится в максимуме активности, которая меняется с периодом около 11 лет. Еще два-три года активность будет высокой, поэтому магнитные бури и северное сияние — вполне ожидаемые явления. Затем активность начнет спадать, количество таких событий уменьшится. Это вполне нормальное поведение Солнца. Наоборот, отсутствие высокой активности говорило бы о некой аномалии, — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном старшим научным сотрудником лаборатории физики Солнца Александром Куценко.

Отмечается, что нынешняя активность Солнца ниже, чем была ранее.

Следует отметить, что, согласно многим исследованиям, ранее — несколько тысяч лет назад — Солнце в среднем было существенно более активное, чем сейчас. Даже 70 лет назад, в максимуме 1957 года, активность была существенно выше, чем сейчас. Человечество пережило эту эпоху, и не стоит ожидать того, что нынешняя, не самая высокая активность в целом приведет к каким-то существенным катаклизмам, — заявил ученый.

Лаборатория Солнца, в которой используют несколько телескопов, наблюдает и интересные явления, нехарактерные для Крыма. Речь идет о северных сияниях. Они возникают в результате попадания в атмосферу Земли частиц, которые ускоряются на Солнце магнитным полем и выбрасываются в Солнечную систему. Если Земля находится на пути следования этого облака частиц, высока вероятность геомагнитной бури, которая может сопровождаться северным сиянием.

Начиная с апреля 2023 года, уже три раза наблюдалось северное сияние на широте Крыма. Такие события <…> довольно редкие, поэтому привлекают внимание научного сообщества, — отмечает Куценко.

Северное сияние, пояснил он, не обязательно означает сильную магнитную бурю. Магнитное поле самой Земли отклоняет ускоренные частицы, защищая планету от их воздействия. Лишь небольшая их часть — доли процента — попадают непосредственно в атмосферу Земли, в основном в области магнитных полюсов.

Обсерватория находится в Бахчисарайском районе Крыма. Основана в 1945 году как учреждение Академии наук СССР на базе Симеизского отделения Пулковской обсерватории, основанного в 1908 году. Располагает 17 телескопами, в том числе вторым по величине оптическим телескопом в России — телескопом им. академика Г. А. Шайна, первым в Европе и до настоящего времени единственным работающим гамма-телескопом второго поколения. Лаборатория физики Солнца изучает солнечную активность, вспышки, магнитное поле и их влияние на космические объекты, в том числе на Землю.

источник: ТАСС