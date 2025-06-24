В Крыму ожидают рост цен на вторичную недвижимость

По ипотеке ставки большие и особенно на «вторичку», поскольку здесь нет спецпредложений от застройщиков. Платежи огромные, и главный покупатель тот, кто с наличкой. Пока проценты по депозитам высоки, наличка находится на депозитах. Сейчас говорить о следующих решениях ЦБ трудно, но, если ключевая ставка еще понизится, это приведет к понижению доходности депозитов, произойдет отток и перевложение не только в биржевой рынок, но и в рынок недвижимости, – прогнозирует Буйлова.

По ее словам, традиционно рынок реагирует на изменения в течение полугода и именно в это время ожидается рост цен примерно на 10-15%. При этом меняющиеся настроения Центробанка – не единственная причина, по которой недвижимость в Крыму дорожает.

Еще одна – семейная ипотека в малых городах, которая с 1 апреля доступна для покупки вторичного жилья. В частности, это касается городов, где строительство новых домов ведется в небольших объемах.

В Крыму это Саки, Бахчисарай. Там рост цены на вторичное жилье заметен. В остальных городах, где нет льготных программ, поддерживающих «вторичку», происходит стагнация. Нет ажиотажа, сильного спроса и нет сильного роста цены. Но цена в пределах инфляции все равно подрастает. Вниз она не идет, даже несмотря на то, что «вторичка» продается очень слабо, – констатирует собеседница агентства.

Третья причина роста цен на недвижимость в Крыму – большие стройки на южном и западном берегах полуострова. Появление крупных рекреационных проектов с новыми отелями и современной инфраструктурой неизбежно «подтянет» за собой и стоимость местной «вторички», убеждена Буйлова.

Наравне с этим эксперт подчеркивает: пока Крым уступает по ценам своему главному конкуренту – Краснодарскому краю. Однако инвесторы смотрят на Крым и хотят вкладываться, и это неизбежно произойдет.

Ждать понижения цены не стоит – для этого нет никаких факторов. У застройщиков идет только рост, потому что инфляция, стройматериалы, рабочая сила. А «первичка» тянет за собой «вторичку», – поясняет специалист.

6 июня Банк России впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку с 21 до 20 процентов. Решение было принято на совете директоров банка. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла ранее, что Банк России будет с большой осторожностью подходить к решениям по ключевой ставке, возможны паузы между шагами, но не исключено и ее повышение в случае роста инфляции.

источник: РИА Новости Крым