В Крыму ожидают снегопады. Объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило штормовое предупреждение на вечер понедельника, 17 января и на все последующие сутки (18 января). В Крыму ожидаются обильные осадки. Дождь перейдет в снегопад. С учетом ночного морозца на дорогах полуострова будет «стекло».

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу в связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 17 января, в течение суток 18 января в Крыму ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 22-27 м/с. 18 января в южных, центральных районах и в горах очень сильные осадки (мокрый снег, снег). Возможны гололедно-изморозевые отложения, гололедица, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В чрезвычайном ведомстве подчеркнули, при таких условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

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