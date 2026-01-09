В Крыму озвучили главную задачу в налоговой сфере

Спикер напомнила, что в 2025 году, как и предыдущие несколько лет, Крым пользовался имевшейся у него возможностью и утверждал пониженную налоговую ставку 4% в рамках упрощенной системы налогообложения.
На 2026 год мы лишены такого права, так как были приняты изменения в федеральное законодательство, и на сегодняшний момент для всех регионов России это только 6%, – объяснила глава комитета.
Однако в правительстве РФ и в Госдуме в конце прошлого года обещали разработать и принять список отраслей, которые будут считаться приоритетными на федеральном уровне, и в рамках этого перечня все субъекты, в том числе Крым, смогут использовать пониженные ставки налогообложения, подчеркнула Виноградова.
Этот список пока не опубликован, но свои предложения Крым, конечно, подал. И мы ждем, что как только будет возможность имплементировать эти решения, то, даже несмотря на то, что они могут быть внесены правительством РФ в январе или феврале, так как это улучшающие положение налогоплательщиков нормативы, их можно будет принять, что называется, задним числом, – сказала собеседница.
Таким образом, по словам Виноградовой, 2026 год для возглавляемого ею комитета станет годом внедрения решений, принятых в рамках изменений в Налоговый кодекс РФ, и внесения изменений о пониженной ставке в отраслях как можно скорее.
Мы очень ждем правительственное решение об отраслях, которые будут иметь возможность сохранить пониженные налоговые ставки, и в первую очередь будем стараться, чтобы республика максимально воспользовалась той возможностью, которую нам даст федеральный центр, – сказала гостья эфира.
Работать будут и над совершенствованием существующего законодательства республики в целом. И, в частности, над разработкой широкого набора инструментов для муниципалитетов, чтобы они могли более эффективно привлекать инвестиции под свои проекты и, как следствие, дополнительные средства в местные бюджеты, добавила спикер.
И это также отраслевые направления, потому что очень большое количество законов, которые вносятся в Государственный Совет, – это в первую очередь инициативы главы Республики и правительства, – подытожила глава комитета ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике.
источник: РИА Новости Крым
