В Крыму озвучили главную задачу в налоговой сфере

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:07 09.01.2026

Одной из важнейших задач для Крыма в 2026 году станет внедрение принятых в Налоговый кодекс РФ изменений. При этом в республике готовы задним числом понизить налоги по УСН в приоритетных отраслях, как только правительство России опубликует соответствующий список. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

Спикер напомнила, что в 2025 году, как и предыдущие несколько лет, Крым пользовался имевшейся у него возможностью и утверждал пониженную налоговую ставку 4% в рамках упрощенной системы налогообложения.

На 2026 год мы лишены такого права, так как были приняты изменения в федеральное законодательство, и на сегодняшний момент для всех регионов России это только 6%, – объяснила глава комитета.

Однако в правительстве РФ и в Госдуме в конце прошлого года обещали разработать и принять список отраслей, которые будут считаться приоритетными на федеральном уровне, и в рамках этого перечня все субъекты, в том числе Крым, смогут использовать пониженные ставки налогообложения, подчеркнула Виноградова.

Этот список пока не опубликован, но свои предложения Крым, конечно, подал. И мы ждем, что как только будет возможность имплементировать эти решения, то, даже несмотря на то, что они могут быть внесены правительством РФ в январе или феврале, так как это улучшающие положение налогоплательщиков нормативы, их можно будет принять, что называется, задним числом, – сказала собеседница.

Таким образом, по словам Виноградовой, 2026 год для возглавляемого ею комитета станет годом внедрения решений, принятых в рамках изменений в Налоговый кодекс РФ, и внесения изменений о пониженной ставке в отраслях как можно скорее.

Мы очень ждем правительственное решение об отраслях, которые будут иметь возможность сохранить пониженные налоговые ставки, и в первую очередь будем стараться, чтобы республика максимально воспользовалась той возможностью, которую нам даст федеральный центр, – сказала гостья эфира.

Работать будут и над совершенствованием существующего законодательства республики в целом. И, в частности, над разработкой широкого набора инструментов для муниципалитетов, чтобы они могли более эффективно привлекать инвестиции под свои проекты и, как следствие, дополнительные средства в местные бюджеты, добавила спикер.

И это также отраслевые направления, потому что очень большое количество законов, которые вносятся в Государственный Совет, – это в первую очередь инициативы главы Республики и правительства, – подытожила глава комитета ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике.

источник: РИА Новости Крым 

