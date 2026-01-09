В Крыму озвучили главную задачу в налоговой сфере

Спикер напомнила, что в 2025 году, как и предыдущие несколько лет, Крым пользовался имевшейся у него возможностью и утверждал пониженную налоговую ставку 4% в рамках упрощенной системы налогообложения.

На 2026 год мы лишены такого права, так как были приняты изменения в федеральное законодательство, и на сегодняшний момент для всех регионов России это только 6%, – объяснила глава комитета.

Однако в правительстве РФ и в Госдуме в конце прошлого года обещали разработать и принять список отраслей, которые будут считаться приоритетными на федеральном уровне, и в рамках этого перечня все субъекты, в том числе Крым, смогут использовать пониженные ставки налогообложения, подчеркнула Виноградова.