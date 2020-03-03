В Крыму озвучили имена победителей Первенств и Чемпионата Республики по боксу

В Симферополе завершились Первенства Республики Крым по боксу среди юниоров, юношей, юниорок, девушек и девочек, а также Чемпионат Республики Крым по боксу среди женщин 19-40 лет.

В течение четырех дней на ринге выступили более 170 спортсменов из разных городов Крыма. В этих соревнованиях участвовали спортсмены Спортивной школы единоборств Симферополя, которые заняли следующие места: 1 место — Сергушин Кирилл, 2 место — Аветян Юрий, Гончаров Никита и Бушуев Ростислав, 3 место — Покатилов Ярослав, Пономаренко Виктор и 5 место — Шкаберин Егор, Кузичев Никита и Тунян Иван, — цитирует пресс-служба начальника управления молодежи, спорта и туризма администрации города Геннадия Игнатьева.

фото: пресс-служба администрации Симферополя