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В Крыму озвучили имена победителей Первенств и Чемпионата Республики по боксу

В Крыму озвучили имена победителей Первенств и Чемпионата Республики по боксу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 12:30 03.03.2020

В Симферополе завершились Первенства Республики Крым по боксу среди юниоров, юношей, юниорок, девушек и девочек, а также Чемпионат Республики Крым по боксу среди женщин 19-40 лет.

В течение четырех дней на ринге выступили более 170 спортсменов из разных городов Крыма. В этих соревнованиях участвовали спортсмены Спортивной школы единоборств Симферополя, которые заняли следующие места: 1 место — Сергушин Кирилл, 2 место — Аветян Юрий, Гончаров Никита и Бушуев Ростислав, 3 место — Покатилов Ярослав, Пономаренко Виктор и 5 место — Шкаберин Егор, Кузичев Никита и Тунян Иван, — цитирует пресс-служба начальника управления молодежи, спорта и туризма администрации города Геннадия Игнатьева.

В Крыму озвучили имена победителей Первенств и Чемпионата Республики по боксу В Крыму озвучили имена победителей Первенств и Чемпионата Республики по боксу В Крыму озвучили имена победителей Первенств и Чемпионата Республики по боксу

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Крыму озвучили имена победителей Первенств и Чемпионата Республики по боксу

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