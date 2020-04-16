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В Крыму пациентам с хроническими заболеваниями лекарства выписывают дистанционно

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:15 16.04.2020

В Министерстве здравоохранения РК отмечают: в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции, выписка рецептов на льготные лекарственные препараты может быть осуществлена дистанционно, без посещения поликлиники или амбулатории.

Для получения рецепта дистанционно пациенту с хроническим заболеванием необходимо позвонить в медицинскую организацию (или лечащему врачу). Решение о выписке бесплатного рецепта дистанционно на основании медицинской карты пациента принимает лечащий врач, который информирует пациента о том, что лекарственный препарат будет доставлен социальным работником или представителем волонтерской организации. Реестр пациентов, которым необходимо доставить лекарственные препараты, будут ежедневно обновляться медицинскими организациями и передаваться социальным работникам и волонтерам. При посещении соцработниками и волонтерами поликлиник проводится их обязательная термометрия, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

После оформления рецепта, социальный работник или волонтер с маршрутным листом, где указаны данные пациента, обращается в аптечный пункт ГУП РК «Крым-Фармация» за получением лекарственных препаратов с обязательным предъявлением удостоверения и доставляет их гражданину.

Доставка на дом лекарственных препаратов и медицинских изделий с помощью добровольцев волонтерской организации и социальными работниками предусмотрена для граждан, достигших пенсионного возраста, инвалидов первой группы, детей-инвалидов, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, имеющими право на меры социальной поддержки, из групп риска.

В Крыму пациентам с хроническими заболеваниями лекарства выписывают дистанционно

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