В Крыму парнишка содействовал аферистам в обмане двух пенсионерок — придется ответить

Желая помочь своим близким, пожилые женщины отдали все сбережения приехавшим к ним домой таксистам, которые затем отвезли посылки в город Севастополь и передали неустановленному лицу. Лишь спустя время потерпевшие связались с родными и поняли, что стали жертвами обмана, лишившись в общей сложности 1 миллиона 850 тысяч рублей и 10 тысяч долларов США. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым во взаимодействии с коллегами из МО МВД России «Сакский» и ОМВД России по Черноморскому району в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установили личность помощника телефонных аферистов, завладевшего денежными средствами обманутых пенсионерок. Им оказался 15-летний учащийся одного из колледжей Севастополя, совмещавший учёбу с «работой» на мошенников, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Юноша рассказал, что нелегальную подработку он нашёл в сети Интернет. Действуя по указанию куратора, он забирал пакеты с деньгами у таксистов и переводил похищенные деньги на счета, которые ему диктовали наниматели. Себе же парень оставил 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Данную сумму у него изъяли полицейские.

Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Материалы в отношении подростка направлены в подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Севастополю для принятия мер профилактического характера.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым