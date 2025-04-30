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Новости Республики
В Крыму парнишка содействовал аферистам в обмане двух пенсионерок - придется ответить
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Крыму парнишка содействовал аферистам в обмане двух пенсионерок — придется ответить

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:26 30.04.2025

В полицию Крыма с заявлениями обратились две жительницы Сакского и Черноморского районов республики в возрасте 81 и 86 лет. Некоторое время назад им поступили звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, сообщивших, что их родственники стали виновниками серьёзных автоаварий.

Желая помочь своим близким, пожилые женщины отдали все сбережения приехавшим к ним домой таксистам, которые затем отвезли посылки в город Севастополь и передали неустановленному лицу. Лишь спустя время потерпевшие связались с родными и поняли, что стали жертвами обмана, лишившись в общей сложности 1 миллиона 850 тысяч рублей и 10 тысяч долларов США. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым во взаимодействии с коллегами из МО МВД России «Сакский» и ОМВД России по Черноморскому району в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установили личность помощника телефонных аферистов, завладевшего денежными средствами обманутых пенсионерок. Им оказался 15-летний учащийся одного из колледжей Севастополя, совмещавший учёбу с «работой» на мошенников, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

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Юноша рассказал, что нелегальную подработку он нашёл в сети Интернет. Действуя по указанию куратора, он забирал пакеты с деньгами у таксистов и переводил похищенные деньги на счета, которые ему диктовали наниматели. Себе же парень оставил 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Данную сумму у него изъяли полицейские.

Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Материалы в отношении подростка направлены в подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Севастополю для принятия мер профилактического характера.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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