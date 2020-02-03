В Крыму пенсионер сбил инспектора ДПС

Инспектор ДПС пострадал в ДТП в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем «Lada 4×4 Bronto», двигаясь со стороны Феодосии в направлении Симферополя, по неизвестным причинам выехал с проезжей части и допустил наезд на пешехода – сотрудника полиции, который находился на обочине. В этот момент инспектор ДПС нёс службу по надзору за дорожным движением, – говорится в сообщении.

В результате происшествия инспектор — лейтенант полиции получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение. Полицейские установили, что пенсионер во время управления автомобилем был трезв. Причины странного ДТП выясняются. МВД проводит проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.