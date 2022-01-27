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Как мы уже https://crimeapress.info/v-krymu-pensioneram-vozvraschayut-lgotnyy-proezd/ сообщали, в Крыму пенсионерам возвращают льготный проезд в общественном транспорте.
Фото: минтранс РК

В Крыму пенсионерам вернули льготный проезд на транспорте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:17 27.01.2022

Изменение в указе о режиме «повышенной готовности».

Как мы уже сообщали, в Крыму пенсионерам возвращают льготный проезд в общественном транспорте. Глава РК Сергей Аксёнов внес изменение в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Указ

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Согласно указу, с 28 января возобновляется предоставление льготного проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте, в железнодорожном транспорте общего пользования в пределах Республики Крым для граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.


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