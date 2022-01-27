В Крыму пенсионерам вернули льготный проезд на транспорте

Изменение в указе о режиме «повышенной готовности».

Как мы уже сообщали, в Крыму пенсионерам возвращают льготный проезд в общественном транспорте. Глава РК Сергей Аксёнов внес изменение в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Указ

Согласно указу, с 28 января возобновляется предоставление льготного проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте, в железнодорожном транспорте общего пользования в пределах Республики Крым для граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

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