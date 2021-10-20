В Крыму переписали 18,3% населения  

18,3% крымчан уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Такие итоги за 5 дней озвучила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико. Интересно, что в Крыму до сих пор перепись населения РФ не проводилась.

Для нас это крайне важное и ответственное мероприятие. Данные переписи позволят оказывать государственную социальную помощь адресно, в более полном объёме, прогнозировать развитие сети медицинских учреждений, объектов культурной и социальной инфраструктуры, а также позволят более качественно регулировать процессы экономического и социального развития нашей республики, — отметила Ирина Кивико.

Она акцентировала: Правительство РФ поставило задачу, обеспечить максимальную безопасность всех участников и персонала переписи. Переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 под контролем Роспотребнадзора, пользоваться индивидуальными средствами защиты.

При наборе переписчиков отдавался приоритет людям с иммунитетом – уже переболевшим или вакцинированным от COVID-19.

Напомним, что переписчиком все данные заполняются только со слов респондента и заносятся в планшетный компьютер со специальной программой. Никаких документов предъявлять не нужно. Заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги» по своему домохозяйству можно и самостоятельно. После этого будет выслан QR-код, который необходимо предъявить пришедшему переписчику. Также переписаться можно на стационарных участках. Еще один способ – посетить ближайший офис МФЦ.

Если вы сомневаетесь в том, что перед вами переписчик, позвоните в ближайший участок или в отделение полиции, чтобы подтвердить личность. Помимо удостоверения, действительного только при предъявлении паспорта, у переписчика обязательно должен быть жилет с логотипом Всероссийской переписи и со светоотражающими элементами, а также синий шарф с символикой и синий портфель с надписью «Росстат».