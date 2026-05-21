В Крыму переснимут фильм про человека-амфибию

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 10:57 21.05.2026

В Крыму снимут новую киноадаптацию романа Александра Беляева «Человек-амфибия». Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Очень символично, что съемки будут проходить здесь – на побережье Черного моря, где более 60 лет назад снимали первый фильм про Ихтиандра. Мы не планируем снимать ремейк легендарной картины режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского. Это будет новая, современная киноадаптация романа Александра Беляева, – рассказал продюсер Андрей Кретов.

Создатели проекта уже приступили к написанию сценария, начать съемки планируется в 2027 году. Поддержку в организации будущего съемочного процесса окажет арт-кластер «Таврида».

Снятый в Крыму кинохит «Человек-амфибия» вышел на экраны 64 года назад. Местом съемок ленты на полуострове послужили бухта Ласпи и Карадаг. В частности, в Ласпи сняли эпизоды под водой. Здесь же кинодеятели и жили – в палаточном городке. Карадаг «играл» роль аргентинских скал. Некоторые сцены снимали в поселке Береговое (в то время – Кастрополь) и возле скалы Ифигения. Также работы проводились в Новом Свете, но эти кадры не попали в фильм. А вот натурой для Буэнос-Айреса, где происходят события в картине, послужил азербайджанский Баку.

источник: РИА Новости Крым 

