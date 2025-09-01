В Крыму пересохли реки. Из-за недобора летних осадков

Значительный недобор осадков летом привел к пересыханию и прекращению стока рек в Республике Крым, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Последний месяц лета, благодаря преобладанию тропических воздушных масс, был сухим и жарким, сообщается на сайте управления. Средняя температура воздуха составила 24,0 градуса и была на 0,7 градуса выше многолетней нормы. Продолжалась засуха, недобор осадков был значительный, а выпавшие местами осадки носили ливневой и кратковременный характер. В низовьях бассейнов рек Альма, Кача, Бельбек и Черная осадков не наблюдалось вообще, по некоторым рекам северного берега Крыма осадки достигли 2-19% нормы, в бассейнах рек южного берега Крыма — 11-49% нормы. В крымских горах, в районе Ангарского перевала недобор осадков достиг 97%, в районе Ай-Петри — 40%.

В течение месяца происходило дальнейшее истощение карстовых вод и русловых запасов. В бассейнах рек сохранялся режим глубокой летней межени. В верховьях рек Альма и Черная, а также в среднем течении реки Биюк-Карасу сток отсутствует. 10 августа в 20 часов пересохла река Бельбек у села Фруктовое, — говорится в сообщении.

О водоснабжении Крыма

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков, а также поступает из рек, питающих водохранилища.