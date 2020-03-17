В Крыму – «перезагрузка» войны с самостроями

Уж сколько их упало в эту бездну…

Война с самостроями в Крыму – тема постоянная. Сколько раз власти (как местные, так и республиканские) грозили «все снести», «привести в соответствие» и навести порядок…

Вот самые громкие вехи этой борьбы:

2016 год. Предварительно, речь идет о 35 тысячах самостроев.

Инвентаризация 2017 года показала – самостроев (капитальных) около 3 тысяч.

Осенью 2017 года решено провести все самострои «через сито» и «поставить точку» в вопросе.

Летом 2018 года был определен «образцово-показательный» перечень объектов под снос на ЮБК.

Тогда же было решено провести еще одну, «окончательную» инвентаризацию.

2019 год. Власти снова обещают «безжалостно сносить», однако список самостроев поредел до 1 600 объектов.

Однако сегодня на заседании Архитектурно-градостроительного совета РК решили… еще раз составить полный список «самовольно возведенных капитальных строений». В частности, был заслушан доклад о результатах деятельности Службы государственного строительного надзора Республики Крым в части предупреждения, выявления и пресечения реализации объектов самовольного строительства и принимаемых мерах по недопущению их строительства.

Успешность вашей работы зависит от того, насколько своевременно был обнаружен тот или иной объект. Задача – обнаруживать такие объекты не позже разрытия котлована. Пока у вас нет исчерпывающих списков объектов самовольного строительства, вам не будет проще работать. Необходимо один раз сделать комплексную ревизию всего списка самостроев, – сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов поручил составить данный список до 1 мая. Впрочем, на этот раз нарушителям грозит уголовным наказанием.

Если уже вылезли фундаменты, если мы должны тратить бюджетные деньги (на снос), тогда в законодательстве, в законе о сносе, должны быть меры уголовной ответственности застройщика. Если мы потратили бюджетные деньги из-за того, что кто-то себе начал строить, должны быть иски предъявлены в рамках уголовного законодательства, – заявил Глава Крыма.

Отметим, что в ходе заседания совета также рассматривались вопросы строительства многоквартирных жилых домов в Большой Ялте, реализации проекта гостиницы в пгт. Коктебель и реконструкции ресторана «Аллегро» в Ялте.