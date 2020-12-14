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В Крыму первую неделю зимы родилось 388 детей
Фото: минюст РК

В Крыму первую неделю зимы родилось 388 детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:39 14.12.2020

В Крыму в первую неделю зимы зарегистрировано рождение 388 новорожденных. 191 свидетельство о рождении вручено родителям мальчиков и 197 — родителям девочек. Также за этот период зарегистрировано рождение трёх двоен: в Евпатории (Тимофей и Матвей), Алуште (Степан и Анастасия) и Советском районе (Иван и Андрей).

Называли детей родители, в том числе, непривычными именвми: Кемаль, Ким, Салима, Адель, Стефания, Ресуль, Аполлинария, Арлет, Эрлен, Афина, Арслан, Эрик, Севинч, Леона, Ярина, Мехди,Тигран, Гульферье, Абдульхамит. Редкими отделы ЗАГС отметили и такие некогда популярные или известные имена: Савелий, Валентина, Алевтина, Всеволод, Наталья.

При этом наибольшее количество рождений было зарегистрировано в столице Крыма – 90 новорожденных, на втором месте Ялта — 26 детей, на третьем Джанкой и Белогорск  — по 24, затем Евпатория и Симферопольский район — по 23, Керчь — 20 и  Феодосия — 19.

Отметим также, что на прошлой неделе было зарегистрировано 164 брака, средний возраст брачующихся оставался для мужчин  32-34 года, для женщин 28-31 год. Среди наиболее возрастных молодожёнов были — мужчина 63 лет и невеста 69 лет.

Относительно браков, их наибольшее количество зарегистрировано в Симферополе — 38, Ялте — 21, Евпатории — 16, Феодосии — 11, в Алуште и Керчи — по 10.

На минувшей неделе в Армянском городском отделе ЗАГС поздравляли родителей новорожденной Елизаветы, которая стала 200-м ребенком, родившимся в городе с начала 2020 года.

В Крыму первую неделю зимы родилось 388 детей

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