В Крыму планируется очередная экспедиция в подводный античный полис Акра и окрестности
источник фото: © Фото: Черноморский центр подводных исследований

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:06 11.05.2026

В Крыму летом состоится очередная подводная археологическая экспедиция в античный полис Акра в морских глубинах и впервые – в его окрестностях. Вместе с крымскими специалистами участие в исследованиях примут ученые из разных регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Белгорода. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

Масштабы исследований растут

В прошлом году у нас состоялся 15-й полевой археологический сезон по изучению подводного античного города Акра. И мы уже получили разрешение на проведение экспедиции в этом году, – рассказал Вахонеев.

Особенностью новой экспедиции станет то, что исследовать будут не только городскую часть античного поселения, но и его окрестности, отметил ученый.

В этом году мы взяли разрешение заниматься не только раскопками самого города, но и проведем археологическую разведку для выявления поселений вокруг Акры, чтобы их найти, картографировать, начертить схемы, поставить на государственный учет и, возможно, в будущем тоже заняться их изучением, – уточнил Вахонеев.

Участие в расширенной экспедиции в Акру, по его словам, наряду с крымскими учеными, примут специалисты из других регионов страны, в том числе Москвы и Петербурга.

У нас экспедиция традиционно петербургская. Организаторами является наш институт и Государственный Эрмитаж. Но при этом приезжают волонтеры из разных мест. В этом году уже подтвердили участие около 20 волонтеров из Белгорода. Это студенты-историки Белгородского национально-исследовательского университета. И кроме того, пройдет практика одного из московских вузов у нас, – сказал Вахонеев.

Аналогов нет

Это отрадно, что разные регионы, и в том числе столица, интересуются наследием Крыма, «а главное, что они потом это продолжают нести в массы», добавил ученый.

Он подчеркнул, что по сохранности аналогов подводному античному полису Акра с ее стенами до 1,5 метров, башнями и остатками городской застройки, сегодня не существует.

Есть другие затопленные города: Фанагория с другой стороны пролива, часть Херсонеса затоплена, часть Калос-Лимена. Все прибрежные города так или иначе затоплены, а греки все города основывали в прибрежной зоне. Но вот по сохранности, пожалуй, нет во всем Причерноморье ничего подобного. В Средиземноморье можно буквально раз, два, три посчитать, – сказал Вахонеев.

А значит, это уникальный памятник, на котором, к тому же, можно отрабатывать и методику, и сохранность, добавил он.

Город римского времени: дома, улицы, кварталы, хозяйственные дворы, разные пифосы вкопанные – огромные глиняные сосуды. 80% находится под водой… Мы раскрываем песчаные наносы – и город открывается. Это как прийти на археологический памятник, за которым не ухаживают, заросший травой, и мы ничего не увидим. Но когда приезжают археологи, «пропалывают» все, и стены обнажаются. И мы очищаем от слоя песка, и иногда 10, 20, 30 сантиметров освобождается, – поделился Вахонеев.

Поиски обещают сенсацию

Ученый сказал, что вся коллекция находок из Акры ежегодно пополняет фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. В прошлом году ученые сдали туда полсотни предметов. В том числе связанные с небольшой, но все-таки сенсацией.

Мы впервые за годы исследования Акры… нашли фрагмент мраморного декрета. Очень маленький – три строчки, буквально несколько букв. Но до сих пор на Акре не было найдено никаких надписей. И у нас мечта была их найти. Это кусочек был, но достаточно большого какого-то документа, постамента, который на центральной площади города мог выставляться, – рассказал он.

Теперь ученые загорелись идеей продолжать поиски, чтобы найти и остальные фрагменты объекта из античного мрамора, и тогда Акра может предстать потомкам совсем в другом свете, добавил Вахонеев.

Потому что мы раньше всегда думали, что Акра – это какое-то сельское поселение. Многие даже до сих пор убеждены в этом. А потом найдены были стены, башни, и стало понятно, что это какой-то серьезный город, – сказал он.

Количество жителей Акры могло быть и небольшим – всего несколько сотен человек, но это не главное, сказал Вахонеев.

Греки не сидели все время в городе. Пропели петухи, и они вышли на хору, в сельскохозяйственную территорию – заниматься полями, фруктовыми деревьями, виноградниками. И это все поселение вокруг Акры, где жители выходили и работали целый день. А город – это был в основном ремесленный, административный центр, политическая власть, – сказал эксперт.

СПРАВКА: Древний город Акра находится в Восточном Крыму, на Керченском полуострове (Ленинский район, село Заветное). Античный полис основали в VI веке до нашей эры. Десять веков подряд в нем бурлила жизнь. Но в VI веке н.э. море почти полностью поглотило полис. Археологи уже почти полвека изучают эту часть Крымской Атлантиды. Но главные тайны все еще остаются под водой.

источник: РИА Новости Крым 

