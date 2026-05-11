В Крыму планируется очередная экспедиция в подводный античный полис Акра и окрестности

Масштабы исследований растут
В прошлом году у нас состоялся 15-й полевой археологический сезон по изучению подводного античного города Акра. И мы уже получили разрешение на проведение экспедиции в этом году, – рассказал Вахонеев.
Особенностью новой экспедиции станет то, что исследовать будут не только городскую часть античного поселения, но и его окрестности, отметил ученый.
В этом году мы взяли разрешение заниматься не только раскопками самого города, но и проведем археологическую разведку для выявления поселений вокруг Акры, чтобы их найти, картографировать, начертить схемы, поставить на государственный учет и, возможно, в будущем тоже заняться их изучением, – уточнил Вахонеев.
Участие в расширенной экспедиции в Акру, по его словам, наряду с крымскими учеными, примут специалисты из других регионов страны, в том числе Москвы и Петербурга.
У нас экспедиция традиционно петербургская. Организаторами является наш институт и Государственный Эрмитаж. Но при этом приезжают волонтеры из разных мест. В этом году уже подтвердили участие около 20 волонтеров из Белгорода. Это студенты-историки Белгородского национально-исследовательского университета. И кроме того, пройдет практика одного из московских вузов у нас, – сказал Вахонеев.
Аналогов нет
Это отрадно, что разные регионы, и в том числе столица, интересуются наследием Крыма, «а главное, что они потом это продолжают нести в массы», добавил ученый.
Он подчеркнул, что по сохранности аналогов подводному античному полису Акра с ее стенами до 1,5 метров, башнями и остатками городской застройки, сегодня не существует.
Есть другие затопленные города: Фанагория с другой стороны пролива, часть Херсонеса затоплена, часть Калос-Лимена. Все прибрежные города так или иначе затоплены, а греки все города основывали в прибрежной зоне. Но вот по сохранности, пожалуй, нет во всем Причерноморье ничего подобного. В Средиземноморье можно буквально раз, два, три посчитать, – сказал Вахонеев.
А значит, это уникальный памятник, на котором, к тому же, можно отрабатывать и методику, и сохранность, добавил он.
Город римского времени: дома, улицы, кварталы, хозяйственные дворы, разные пифосы вкопанные – огромные глиняные сосуды. 80% находится под водой… Мы раскрываем песчаные наносы – и город открывается. Это как прийти на археологический памятник, за которым не ухаживают, заросший травой, и мы ничего не увидим. Но когда приезжают археологи, «пропалывают» все, и стены обнажаются. И мы очищаем от слоя песка, и иногда 10, 20, 30 сантиметров освобождается, – поделился Вахонеев.
Поиски обещают сенсацию
Ученый сказал, что вся коллекция находок из Акры ежегодно пополняет фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. В прошлом году ученые сдали туда полсотни предметов. В том числе связанные с небольшой, но все-таки сенсацией.
Мы впервые за годы исследования Акры… нашли фрагмент мраморного декрета. Очень маленький – три строчки, буквально несколько букв. Но до сих пор на Акре не было найдено никаких надписей. И у нас мечта была их найти. Это кусочек был, но достаточно большого какого-то документа, постамента, который на центральной площади города мог выставляться, – рассказал он.
Теперь ученые загорелись идеей продолжать поиски, чтобы найти и остальные фрагменты объекта из античного мрамора, и тогда Акра может предстать потомкам совсем в другом свете, добавил Вахонеев.
Потому что мы раньше всегда думали, что Акра – это какое-то сельское поселение. Многие даже до сих пор убеждены в этом. А потом найдены были стены, башни, и стало понятно, что это какой-то серьезный город, – сказал он.
Количество жителей Акры могло быть и небольшим – всего несколько сотен человек, но это не главное, сказал Вахонеев.
Греки не сидели все время в городе. Пропели петухи, и они вышли на хору, в сельскохозяйственную территорию – заниматься полями, фруктовыми деревьями, виноградниками. И это все поселение вокруг Акры, где жители выходили и работали целый день. А город – это был в основном ремесленный, административный центр, политическая власть, – сказал эксперт.
СПРАВКА: Древний город Акра находится в Восточном Крыму, на Керченском полуострове (Ленинский район, село Заветное). Античный полис основали в VI веке до нашей эры. Десять веков подряд в нем бурлила жизнь. Но в VI веке н.э. море почти полностью поглотило полис. Археологи уже почти полвека изучают эту часть Крымской Атлантиды. Но главные тайны все еще остаются под водой.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: археология в Крыму
