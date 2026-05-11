В Крыму планируется очередная экспедиция в подводный античный полис Акра и окрестности

В прошлом году у нас состоялся 15-й полевой археологический сезон по изучению подводного античного города Акра. И мы уже получили разрешение на проведение экспедиции в этом году, – рассказал Вахонеев.

Особенностью новой экспедиции станет то, что исследовать будут не только городскую часть античного поселения, но и его окрестности, отметил ученый.

В этом году мы взяли разрешение заниматься не только раскопками самого города, но и проведем археологическую разведку для выявления поселений вокруг Акры, чтобы их найти, картографировать, начертить схемы, поставить на государственный учет и, возможно, в будущем тоже заняться их изучением, – уточнил Вахонеев.

Участие в расширенной экспедиции в Акру, по его словам, наряду с крымскими учеными, примут специалисты из других регионов страны, в том числе Москвы и Петербурга.