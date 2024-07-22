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В у планируют обустроить исторический вход в пещеру «Таврида»
Фото: ВК, Tavrida cave/Пещера Таврида

В Крыму планируют обустроить исторический вход в пещеру «Таврида»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:46 22.07.2024

Исторический вход в пещеру «Таврида», обнаруженный и раскопанный учеными Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, обустроят для исследователей и туристов. Об этом ТАСС сообщил председатель Крымского регионального отделения Русского географического общества, замдиректора по науке спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» Геннадий Самохин.

Пещера была обнаружена случайно при строительстве скоростной трассы «Таврида» в 2018 году.

Работы проводились с 2019 года и недавно завершились. Протяженность галереи, ведущей к историческому входу, составляет около 200 м. Он был обнаружен с помощью гидрофизических томографов отечественного производства. Исторический вход планируется обустроить и включить в туристический маршрут по пещере «Таврида», — сообщил Самохин.

Во время раскопок были обнаружены останки животных, которые будут изучать палеонтологи.

Вход в пещеру расположен на склоне, примерно в 400 м от провала, получившегося в результате работы тяжелой дорожной техники при строительстве автомагистрали. По словам Самохина, который является также первым исследователем пещеры, через вход заходили животные в древние времена, свое логово оборудовали ископаемые хищники: медведи, гиены, большие саблезубые кошки — гомотерии.

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О пещере

По данным Русского географического общества, пещера начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 2 тыс. м. Возраст найденных останков животных составляет примерно 1,5-1,8 млн лет. Среди находок — останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов, гиены. Были также обнаружены бедренные кости гигантского страуса, весившего более 450 кг.

В 2022 году на базе пещеры открылся научный спелео-палеонтологический комплекс Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, где проводятся экскурсии, ведется научная работа.

источник: ТАСС 
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