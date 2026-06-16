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В Крыму планируют переименовывать некоторые улицы

Опубликовал: news-parser в Инфраструктура Крыма 12:57 16.06.2026

В Крыму могут переименовать некоторые улицы, учреждения и общественные пространства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Руководитель парламента рассказал, что принял участие в заседании Ливадийского клуба. Оно состоялось в рамках фестиваля «Великое русское слово».

Был рассмотрен вопрос, связанный с изменением названий крымских улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории нашего Отечества, – рассказал Константинов.

По его мнению, в регионе нужно провести ревизию, а также рассмотреть возможность переименования. Председатель Госсовета добавил, что таким объектам нужно присвоить имена выдающихся военачальников, деятелей культуры и ученых. Константинов сообщил, что этот вопрос детально изучит парламентский Комитет по патриотическому воспитанию и молодежной политике.

Конечно, мы не должны уподобляться нацистам, уничтожающим прошлое. Но к истории необходимо относиться внимательно, скрупулезно, расставляя правильные акценты, – заключил глава крымского Госсовета.

источник: Комсомольская правда Крым

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