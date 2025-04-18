В Крыму планируют предоставить 74 жилищных сертификатов. На общую сумму — 359,2 млн рублей

На заседании были подведены итоги работы органов местного самоуправления по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 апреля 2025 года за этой категорией граждан закреплено 775 жилых помещений. Однако в ряде муниципальных образований проверки сохранности и состояния жилья проводятся несвоевременно. Кроме того, муниципальным властям необходимо активизировать работу по разработке проектно-сметной документации для ремонта жилых помещений и своевременному направлению заявок в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.

В 2025 году на приобретение жилья для детей-сирот выделены значительные средства. За счет федерального бюджета предусмотрено 215,6 млн рублей для покупки 47 жилых помещений, включая софинансирование из бюджета Республики Крым в размере 11,7 млн рублей. Из регионального бюджета выделено 1 077,5 млн рублей для приобретения 234 жилых помещений.

Также на заседании обсудили предоставление жилищных сертификатов. На эти цели предусмотрено 359,2 млн рублей для выдачи 74 сертификатов. С порядком их предоставления можно ознакомиться на сайте Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым.

Особое внимание уделено вопросу сокращения срока договора специализированного найма. Из 223 действующих договоров, подпадающих под возможность сокращения срока найма, подано лишь 23 заявления. Это свидетельствует о недостаточной информированности детей-сирот.

Кроме того, обсуждалась тема предоставления денежной компенсации детям-сиротам до фактического обеспечения их жильем. Постановлением Совета министров Республики Крым от 7 августа 2024 года №440 утвержден порядок предоставления такой компенсации. Однако на 1 апреля 2025 года органы местного самоуправления получили только 25 заявлений, из которых 11 удовлетворено, а 14 находятся на рассмотрении.

Органам опеки и попечительства поручено усилить работу по информированию детей-сирот о возможности воспользоваться данной мерой поддержки.

Координационный совет продолжит мониторинг ситуации и разработку мер, направленных на повышение эффективности реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Крым.

источник: пресс-служба Правительства Республики Крым