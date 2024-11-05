В Крыму планируют создать новые особо охраняемые природные территории, в том числе два государственных заказника

На сегодняшний день на территории Крыма 194 особо охраняемых природных территории регионального значения общей площадью около 97 тыс. гектаров.

Планируется создать еще три ООПТ: государственные природные заказники «Холодная балка» недалеко от села Малиновка Бахчисарайского района и «Лименская долина» в Симеизе, а также парк-памятник садового искусства «Морской прибой» в Кореизе, – отмечает Глава республики.

Сергей Аксёнов сообщил, что завершение работ запланировано на 2025 год. В результате общая площадь ООПТ увеличится почти на 112 гектаров.

Помимо этого, Глава Крыма отметил благоустройство и создание экскурсионных экологических маршрутов как перспективное направление работы.

Так, в 2024 году открыты два таких маршрута: эколого-просветительский маршрут «Алимова балка» в Бахчисарайском районе и эколого-туристический маршрут «К Арпатским водопадам» на территории Большой Алушты.

Сергей Аксёнов добавил, что обновлены четыре маршрута, в том числе «Партизанскими тропами Белогорского района», «Парагильмен» на территории одноименного государственного природного заказника регионального значения, «Каменные грибы» на территории заповедного урочища «Долина р. Сатера» в Большой Алуште, «Дендропарк им. Печенкина» в Симферопольском районе.

Также ведется капитальный ремонт парка-памятника садово-паркового искусства «Массандровский».

Глава республики подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается, она необходима как крымчанам, так и гостям Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым