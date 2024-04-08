В Крыму планируют включать дороги СНТ и кооперативов в общий план по грейдированию

Глава республики уделил особое внимание вопросу профилирования дорог грейдером в садоводческих товариществах и кооперативах. По словам Сергея Аксёнова, в республике планируется принять региональный нормативный акт, в соответствии с которым эти дороги будут включены в общий план по грейдированию.

Ожидается, что уже в первом полугодии текущего года будут приведены в порядок участки дорог, ведущие в товарищества и кооперативы Симферопольского района, – всего 43,3 километра. Кроме того, необходимо выровнять и отсыпать щебнем как минимум по одной, центральной, улице в каждом СНТ, – пояснил Глава Крыма, добавив, что общая протяженность таких дорог в муниципалитете составляет порядка 910 километров.

Сергей Аксёнов также дал поручение расчистить русла рек, протекающих в пределах Симферопольского района, от поваленных веток и другого мусора, препятствующего нормальному течению воды.

В селе Ферсманово Глава республики посетил ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» и памятник архитектуры «Дом Кесслеров, XIX век» (Замок-на-Салгире), в котором функционирует музей.

Среди прочего, Сергей Аксёнов сообщил о готовности передать объект культурного наследия «Усадьба Монжене», расположенный в селе Пионерском, потенциальному инвестору на условиях восстановления. В настоящее время ведется поиск заинтересованного вкладчика.

Подводя итоги поездки, Сергей Аксёнов подчеркнул, что выездная работа по муниципальным образованиям Крыма будет продолжена.

В Симферопольском районе еще есть над чем работать: это касается и грейдирования дорог, и расчистки русел рек, и организации уличного освещения. Продолжаем ревизию, чтобы актуализировать имеющиеся данные и расставить приоритеты. Без внимания не останется ни один населенный пункт, – отмечает Глава Крыма.

В дополнение Сергей Аксёнов проинформировал о том, что городскому округу Евпатория из республиканского бюджета выделены средства в размере 100 млн рублей на ремонт и восстановление около 50 километров тротуаров. Ожидается, что все работы будут завершены до сентября текущего года.

Кроме того, Глава республики напомнил заместителю Председателя Совета министров Республики Крым – министру финансов Республики Крым Ирине Кивико о необходимости сформировать до 15 апреля перечень детских и спортивных площадок, которые планируется построить в республике в текущем году, с указанием локаций и сроков исполнения.

В выездной работе также принял участие глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

СПРАВКА. Дом усадьбы А.Ф. Монжене был построен в XIX веке. В настоящее время представляет собой руины на площади около 400 кв. метров. В октябре 2023 года был передан в оперативное управление ГБУ РК «Научно-исследовательский центр крымоведения и охраны культурного наследия Республики Крым».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым