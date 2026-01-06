Прямо сейчас:
В Крыму планируют ввести более 11 тыс. кв. м застройки
Опубликовал: КрымPRESS в Строительство в Крыму 12:38 06.01.2026

Более 11 тыс. кв. м застройки в ближайшие годы планируется ввести в Республике Крым по программе комплексного развития (КРТ), из которых более 8 тыс. кв. м — жилая площадь, сообщили ТАСС в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора региона.

По данным министерства, сейчас в республике реализуются 15 проектов, 5 из них — проекты нежилой застройки, авторы которых выразили согласие на заключение договора КРТ или в отношении которых было принято решение о включении в программу.

Планируемый общий градостроительный потенциал — 11 489,2 тыс. кв. м. (8 452,8 тыс. кв. м — жилая застройка, 3 045,4 тыс. кв. м — нежилая застройка), — говорится в сообщении.

источник: ТАСС

