В Крыму планируют ввести более 11 тыс. кв. м застройки

Более 11 тыс. кв. м застройки в ближайшие годы планируется ввести в Республике Крым по программе комплексного развития (КРТ), из которых более 8 тыс. кв. м — жилая площадь, сообщили ТАСС в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора региона.

По данным министерства, сейчас в республике реализуются 15 проектов, 5 из них — проекты нежилой застройки, авторы которых выразили согласие на заключение договора КРТ или в отношении которых было принято решение о включении в программу.

Планируемый общий градостроительный потенциал — 11 489,2 тыс. кв. м. (8 452,8 тыс. кв. м — жилая застройка, 3 045,4 тыс. кв. м — нежилая застройка), — говорится в сообщении.

источник: ТАСС

Просмотры: 2 125